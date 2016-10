Det var torsdag Shell lovet sine to millioner bonuskunder en alle tiders rabatt.

De som valgte å fylle tanken denne dagen skulle få hele 90 øre literen i bonus, en kampanje som var satt i sving i samarbeid med bonusklubben Trumf som drives av dagligvaregiganten bak bl.a. Kiwi og Spar.

I dagevis før torsdag pumpet Shell og Trumf ut reklame på plakater og i folks epostkasser for å gjøre medlemmene oppmerksomme på kjempetilbudet som skulle komme denne dagen.

LES OGSÅ: Dette er selskapene som en best og dårligst likt i Norge

Prisene skvatt plutselig i været

Det var bare et stort minus ved det hele:

Den dagen bonusen var på 90 øre, satte Shell opp dieselprisen på sin stasjon på Bjølsen i Oslo med kr. 1,88. Diesel som onsdag kostet kr 11,69 kostet torsdag kr 13,57. Bensinen økte fra kr 13,22 til kr 14,99 – Kr 1,77 mer enn dagen før.

Kampanjetilbudet dunstet vekk på det som alltid er en av ukens dyreste dager å kjøpe drivstoff på.

Bilister som ventet fra onsdag til torsdag for å spare penger, tapte i stedet penger på tilbudet i forhold til å tanke dagen før.

Hos Shell forsvarer markeds- og kommunikasjonssjef Sigrid Louise G. Philippart kampanjen som går under navnet Trippel-Trumf fordi den gir tre ganger så mye bonus som normalt.

Hun mener Aftenpostens eksempel er tilfeldig og at regnestykket bare gjelder for en bestemt stasjon.

LES OGSÅ: En av fem lyver til partneren om pengebruken

Fakta: DETTE ER TRUMF-ORDNINGEN Trumf er et bonustilbud som er knyttet til landets største dagligvarekonsern, Norgesgruppen.

Shell er blant partnerne i Trumf-ordningen.

De kundene som er tilknyttet ordningen opparbeider seg bonus når de handler i kjeder tilknyttet ordningen.

Bonusen kan man så ta ut i kontanter i gruppens kjeder som Spar, Kiwi, Meny og Joker.

Poengene kan også veksles inn i for eksempel bonuspoeng hos SAS.

Prisene varierer fra stasjon til stasjon

SHELL

– Vi har ikke avveket fra vår ordinære prisstrategi i forbindelse med initiativet, og det betyr at våre Trumf-kunder kunne nyte godt av en ekstra stor Trumf-bonus hvis de tanket drivstoff på våre Shell-stasjoner torsdag, sier Philippart.

Hun sier at prisene varierer fra stasjon til stasjon, og bl.a. tar hensyn til lokale konkurranseforhold. Prisene hos Shell justeres ifølge henne flere tusen ganger i løpet av en uke.

– Vi har ikke endret vår prisstrategi med tanke på Trippel Trumf-torsdagen, men valgt å teste et etablert konsept. Kundene ville møtt tilsvarende priser om vi ikke hadde hatt Trippel-Trumf. Det betyr at kundene får betydelig økt Trumf-bonus om vi sammenligner med samme dag og samme tidspunkt som vi mener er eneste relevante sammenligning. Det blir ikke relevant å sammenligne med andre tidspunkt siden det er stor variasjon i prisene fra time til time, og dag til dag, mener hun.

LES OGSÅ: Rema vil gi deg færre merker å velge mellom

Stasjonsleder: - Shell setter prisene selv

Innehaver av Shell Bjølsen, Leif Tommy Olsen, sier at det er Shell sentralt som setter pumpeprisene til enhver tid, og at dette også skjedde sist torsdag formiddag da prisene ble satt opp.

– Vi hadde bra salg gjennom hele dagen. Nå virker det som om folk kjenner godt til hvilke tidspunkter drivstoffet er billigst på og fyller da, sier Olsen.

Ole Walter Jacobsen

Hos Forbrukerrådet er fagdirektør for produktsikkerhet, mat og handel, Gunstein Instefjord, svært negativ overfor Shells priskampanje:

– Dette ser rett og slett ut som en simpel juksekampanje. Det er en utfordring av mange forbrukere ikke er klar over at det er to pristopper i løpet uka, på mandag og torsdag. At det også fremstår som en koordinert prissetting er bekymringsfullt, sier Instefjord.

Dette er Forbrukerrådets anbefalinger

Han ber folk ha et bevisst forhold til påståtte kampanjepriser, og tanke på de dagene da prisene erfaringsmessig er lavest:

– Vår anbefaling er å kjøpe søndag kveld eller mandag morgen. Nest billigst er onsdag kveld og torsdag morgen, sier Instefjord.

Norgesgruppens kommunikasjonsrådgiver Ingrid Solberg Gundersen avviser at Trumf har noe med prisingen denne dagen å gjøre.

– Prissettingen helt og holdent er Shells ansvar, skriver hun i en epost til Aftenposten.

Konkurransetilsynet har tidligere gått hardt ut mot oljeselskapene og anklaget dem for koordinert atferd i markedet bl.a. gjennom en felles prisoppgang mandag og torsdag. Resultatet, mener tilsynet, har bl.a. blitt høyere priser til forbrukerne.