Sjeføkonom: - Trumps fullstendige mangel på forståelse av global handel er livsfarlig

Børsene verden over falt til dels kraftig ettersom det ble mer og mer klart at Donald Trump kom til å vinne valget i USA.

De hentet seg imidlertid raskt inn igjen. Rundt klokken 11 onsdag morgen har de fleste europeiske børsene hentet seg inn, og holder seg rundt pluss/minus et halvt prosent sammenlignet med gårsdagen. Børsene i Asia faller noe mer.

Børsfall jevnet seg ut

Den russiske indeksen RTS steg etter at børsen åpnet onsdag morgen, trolig på håp om at Trump vil bedre forholdet mellom USA og Russland.

– Kursfallet er ganske moderat, og mindre enn indikert på forhånd. Etter Brexit var børsene ned rundt 10 prosent. Dette blir ikke et fall vi kommer til å huske i ettertid, sier sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen.

Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea sier reaksjonene er mye mer dempet enn ventet.

– Markedene tror tydeligvis ikke Trump vil gå så langt som han har sagt, og det tror jeg er fornuftig, men det er fortsatt mye usikkerhet rundt hva han vil gjøre fremover, sier Bruce.

– Mange vil sikkert tenke at «dette blir ikke så gærent», han får gode rådgivere og får ikke gjort så mye dumt som han har sagt. Men det kan også tenkes at han får gjort en del, og særlig det han har varslet i handelspolitikken, med tiltak mot Mexico og Kina, er alarmerende, sier Andreassen.

Størst bekymring for handelspolitikken

Trump har under valgkampen varslet at han vil «rive i stykker» eksisterende handelsavtaler og trekke USA ut av Verdens handelsorganisasjon WTO.

Han har også varslet at han vil innføre straffetoll på 35 prosent på import fra Mexico, og 45 prosent på import fra Kina.

Rundt 1/4 av USAs handel går med nettopp disse to landene, og en slik toll vil kunne ramme amerikanske bedrifter som produserer i utlandet og underleverandører til disse hardt. Mange amerikanske biler produseres for eksempel i Mexico, mens de fleste Iphoner settes sammen i Kina.

Mexicanske peso falt til sitt laveste nivå mot dollaren siden 2008 etter at det ble klart at Trump vant valget.

Flere eksperter fryktet på forhånd full handelskrig dersom Trump skulle vinne valget. Men børskaoset ble mindre enn ventet.

Tvilsom forretningslogikk

Andreassen sier Trump tenker som en forretningsmann i handelspolitikken, og at han ikke skjønner forskjellen på bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi.

– Det er livsfarlig, sier han.

Han viser til at amerikanere vil få dårligere råd dersom straffetollen på kinesiske varer innføres, samtidig som Kina vil svare med tilsvaredne tiltak overfor USA. Det kan bryte en lang periode med stadig friere og mer handel og mer internasjonalt samarbeid, noe som kan påvirke veksten i verdensøkonomien.

– Trump mangler fullstendig en forståelse av global handel og betydningen av denne, også for USA. Han tenker på handel som et nullsumspill, der en taper det en annen vinner. Han har en veldig enkel forståelse av økonomien, og ser ikke at det kan være fordeler for begge parter å handle, sier Andreassen.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea er enig i at Trumps forretningslogikk ikke helt holder mål.

– Han har blant annet sagt at «hvis amerikansk økonomi kræsjer, vil jeg bare betale tilbake halve gjelden. Det har jeg gjort i min forretningsvirksomhet og det har gått bra». Men det ville vært krise for både amerikansk økonomi og verdensøkonomien om han hadde gjort noe sånt. Det er forskjell på å styre en bedrift og et land, sier Bruce.

Vil få Kongress-trøbbel

Han tviler på at Trump kommer til å innføre mange av tiltakene han har varslet i handelspolitikken. Dette er trolig også konklusjonen i markedene, mener Bruce, siden reaksjonene har vært mindre enn ventet.

– Det virker som han skyter fra hoften og ikke har noen klar plan. Når han skal regjere, må han diskutere med rådgivere og bli enig med staben sin. Hans politikk er ikke typisk republikansk – de er tradisjonelt for fri handel, sier Bruce.

Skulle Trump innføre straffetoll på varer fra Kina og Mexico, vil det raskt slå tilbake på amerikanske bedrifter, noe som vil gi ham problemer i Kongressen, sier Bruce.

– Men det er hele tiden en usikkerhet der, og selv om markedene nå har reagert mindre enn man kunne frykte, vil det kunne komme ny uro hvis han kommer med uttalelser som tyder på at han vil gå langt i den retningen, sier han.

Sentralbanksjefen: Bekymringsfulle signaler

– Uavhengig av personvalget her, så har det vært en god del signaler fra ulike hold i retning av økt proteksjonisme. Det er bekymringsfullt hvis tiltak på denne fronten skulle få gjennomslagskraft, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til Aftenposten.

Dagen derpå etter USA-valget mener Olsen der er for tidlig å si noe om virkningen for internasjonal økonomi.

Men Olsens budskap er krystallklart, selv om han ikke vil knytte det til USAs nye president: Norges Bank frykter at den nye presidenten vil sette i verk tiltak som begrenser den globale handelen.

– Dét som er viktig fremover, uavhengig av navn på presidenten, er at det er en litt urovekkende tennes i retning av økt proteksjonisme globalt. Hvis de signalene bli virkelighet, så er det bekymringsfullt for den globale økonomien, sier han.

– Hvorfor er tendensen til proteksjonisme urovekkende?

– Fordi alle erfaringer, både teori og empiri, viser at økt internasjonal integrasjon og handel mellom land er viktig for den globale veksten. Jeg vil si at det er spesielt viktig for land som Norge. Små og åpne økonomier er avhengig av handel, åpne handelskanaler og mest mulig fri handel for å få en god økonomisk utvikling, sier Olsen.

Onsdag åpnet han Norges Banks nye kunnskapssenter. Det er primært rettet inn mot ungdom. I senteret kan de sette renten og forvalte oljepenger på liksom.

Skroter handelsavtaler

Trump har i valgkampen sagt at han vil rive i stykker det som er av USAs handelsavtaler. Han har kalt Verdens handelsorganisasjon (WTO) en «katastrofe».

– I Norges Bank har vi alltid beredskap på det som måtte oppstå av uro i markedene. Det har ikke vært store utslag etter at det ble klart at det blir Trump. Slik sett har markedene holdt seg temmelig i ro, sier Olsen

– Hva har dere gjort i Norges Bank i formiddag etter valgresultater er blitt kjent?

– Vi har som vanlig hatt folk på jobb fra tidlig om morgenen, særlig i avdelingen som driver med markedsoperasjoner. Vi har selvfølgelig fulgt godt med i det som har skjedd i nyhetsbildet og i markedene. Jeg har fått en særskilt briefing da jeg kom på jobb i morges.

– Hva var hovedbudskapet i briefingen?

– Hovedbildet er jeg har fått formidlet er at det ikke er kommet store utsalg i finans-, penge- og valutamarkedene. Det er ingen store tegn til uro. Markedene fungerer fortsatt.