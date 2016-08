Skatt og moms på Airbnb-utleie

Det er deler av konklusjonen etter at Skattedirektoratet har vurdert en forespørsel fra en privatperson som planla å kjøpe to leiligheter for å leie dem ut via Airbnb, skriver Dagens Næringsliv. Andre kriterier som må være oppfylt for at utleien skulle regnes som virksomhet, var blant annet at utleien er «egnet til å gi overskudd» og at det drives for eiers regning og risiko.

Å leie ut via Airbnb eller lignende nettjenester er blitt populært, men mange i reiselivsnæringen har vært lite begeistret for konkurransen fra private som tilsynelatende har vært underlagt andre skatteregler enn dem som driver profesjonelt. Direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv er glad for den siste avklaringen.

– Det er viktig at utleieaktivitet som allerede er skattepliktig i dag, beskattes. Bare utleie i svært korte perioder, under minimumsbeløpet eller i en liten del av en leilighet du bor i selv, er skattefritt, sier hun.

– At Skattedirektoratet vil håndheve skattereglene slik at kommersiell utleie beskattes, er viktig for å få rettferdighet mellom aktører i bransjen.