Skattelistene for 2015: Sjekk hvem som tjente mest i din kommune

Skattelistene for 2015 ble lagt ut torsdag kveld kl. 23. Ligningen viser at Erna Solberg for første gang tjener mest i Regjeringen, at Northug hadde ti ganger høyere inntekt enn året før og at norske medieledere tjener gode millioner samtidig som de kutter kostnader for harde livet.

Men hva med din egen kommune? Og hva tjener du sammenlignet med snittet i kommunen?

Bruk skjemaet over saken og finn det ut. Velg din kommune og skriv inn din egen inntekt.

Sjekk også inntektstoppen: Disse 100 hadde høyest ligningsinntekt i 2015.

Dette forteller ligningen

Ligningen gir tre tall for alle personlige skattytere: Inntekt, formue og utlignet skatt.

«Inntekt» er egentlig nettoinntekten. Den er summen av alle typer inntekter regnet brutto, minus alle fradragene. Fradrag for renter er særlig viktig. De med høy bruttoinntekt som har mye gjeld, vil få relativt lav nettoinntekt.

«Formue» er netto ligningsformue. Den er nesten alltid mye lavere enn faktisk formue. Det er særskilte regler for å beregne ligningsverdier på ulike typer formue. Hjemmet ditt verdsettes til 25 prosent av markedsverdien, som hovedregel. Gjeld kommer til fradrag med full verdi.

«Utlignet skatt» er summen av alle skatter. For de fleste personer vil dette være skatt på nettoinntekten, trygdeavgift på brutto lønn og pensjoner, samt eventuell toppskatt på brutto lønn og pensjoner, pluss eventuell formuesskatt.