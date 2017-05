– Hvor er vi nå?

– Vi er i penthouse-suiten på hotellet. Der borte ser du det kongelige slottet.

– Hvor?

– Den gule bygningen der borte.

Sultan Ahmed Al Jaber, statsråd i De forente arabiske emirater (FAE) og toppsjef i Abu Dhabis nasjonale oljeselskap, har akkurat tatt direkteheisen opp til toppetasjen på Grand Hotel i Oslo.

Denne uken var Al Jaber i byen for å promotere Expo 2020, verdensutstillingen som skal avholdes i Dubai om tre år. Formiddagen har han brukt på å drikke kaffe med en konserndirektør i Statoil og møte med norske bedrifter hos Innovasjon Norge. Senere står Nærings- og fiskeridepartementet for tur.

– Hvordan har de siste tre årene med betydelig lavere oljepris påvirket landet ditt?

– Det har ikke på noen måte vært enkelt, men svingende oljepriser er ikke fremmed for oss. Det er riktig at olje og gass har vært svært viktig for utviklingen av FAE til å bli en sterk nasjon. Men samtidig har vi alltid tenkt på en bærekraftig utvikling. Verdien av naturressursene er brukt til å bygge infrastruktur, et variert næringsliv, eiendom, samtidig som vi har bygget opp et statlig fond for å sikre kommende generasjoner, sier Al Jaber.

Styrer et av verdens ti største oljeselskap

Fondet han sikter til, Abu Dhabi Investment Authority, ble for et år siden rangert som det femte største offentlige fondet i verden, to plasser bak det norske Oljefondet.

– På grunn av at vi har tenkt bærekraft og diversifisering, er ikke FAE lenger svært avhengig av én inntektskilde, men har mange kilder som hjelper økonomien med å navigere gjennom tider med svingende oljepriser, sier Al Jaber.

I tillegg til å være statsråd i Emiratenes kabinett, er han toppsjef i Abu Dhabi national oil company (ADNOC), med en produksjon som nærmer seg 4 millioner oljefat pr. dag.

Det er nesten dobbelt så mye som samlet produksjon på norsk sokkel.

Med over 90 milliarder påviste fat, sitter Emiratene på verdens syvende største oljereserver, ifølge USAs energidepartement. Det er 12 ganger de påviste feltene på norsk sokkel.

– Kapasiteten bygget opp med gjestearbeidere

For halvannet år siden satte myndighetene i FAE seg som mål å redusere oljeavhengigheten fra 30 til 20 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) innen 2021. Til sammenligning utgjorde oljeinntektene 12 prosent av norsk BNP i fjor, ifølge Olje- og energidepartementet. I tillegg kommer leverandørindustrien.

I Norge er det i første rekke økt ledighet i norsk leverandørindustri som rammes av oljeprisfall. I Emiratene er så godt som alle ansatte i privateid sektor gjestearbeidere fra andre sørasiatiske land, ifølge Financial Times.

– Arbeidsmarkedene er helt forskjellig, sier Ole Gunnar Austvik, professor i politisk økonomi ved Høyskolen i Lillehammer og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– Araberlandene har bygget opp kapasiteten i hovedsak med gjestearbeidere. De kjøres inn for en periode, de gjør en jobb, så skal de ut igjen etterpå. De er helt isolert fra resten av befolkningen, sier han.

– Når det gjelder rettigheter også?

– Det er ikke slavearbeid, men alt rundt arbeidsvilkårene er ikke noe vi eller den emiratiske befolkningen ville godtatt, sier han.

– Hvordan forholder de seg til omstilling?

– Alle golflandene er veldig opptatt av omstilling, spesielt kongedømmene har holdt på med dette i mange år. Velferden kommer jo ikke alle til gode, men de bygger opp Manhattan-lignende byer, satser på infrastruktur, turisme og alt de kan tjene penger på. I Norge har vi jo handlingsregelen, som beskytter oss fra å ødelegge økonomien, mens de bruker penger strategisk for å bygge om økonomien.

– Hvordan ser de på klimaendringene?

– Klimapolitikk kan oppfattes som avgifter fra Vesten, men de ser jo at det kan ødelegge miljøet. Mange satser på solkraft, men de ser jo at det ikke ligger like mye penger i det som i olje og gass, sier Austvik.

Fakta: Forente arabiske emirater Føderalt monarki bestående av Abu Dhabi (hovedstad), Dubai (største by), Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah og Umm al-Quwain. Drøyt 9 millioner innbyggere, men bare 12 prosent er etniske emirater. Det store flertallet er innvandrede gjestearbeidere fra bl.a. India og Bangladesh. Cirka 25 prosent av BNP kommer fra olje. Andelen har falt de siste årene. Kilder: CIA World Fact Book, Human Rights Watch, Store norske leksikon og FNs POPIN-database

Statsråd Al Jaber påpeker at landet har samarbeidet tett med Norge i mange år innenfor en rekke sektorer, men spesielt olje og gass.

– Vi har for eksempel et veldig spesielt forhold til Statoil, også innenfor fornybar energi. Vi investerer våre inntekter fra olje og gass i teknologi og moderne fornybar energi for å holde på vår posisjon i energimarkedet. Mange rundt om i verden synes det er merkelig. For oss er det en unik mulighet, sier Al Jaber, og legger til at landet har svært god tilgang til penger:

– Vi har høy energiekspertise og vi har tilgang til finansiering og ønsker å bruke den klokt. Olje, gass, fornybar og kjernekraft bygger bro fra en økonomi som var svært avhengig av olje og gass, til en økonomi som skal sikre bærekraft i vår økonomiske vekst.

Vil ikke snakke om oljemøte

OPEC, kartellet for oljeproduserende land hvor Emiratene er medlem, møtes torsdag denne uken. Men allerede i forrige uke varslet Russland og OPECs største medlemsland, Saudi-Arabia, at de var enige om å opprettholde produksjonskuttet frem til mars neste år.

– Denne uken er det OPEC-møte …

– Denne kvinnen ble med spesielt for å svare på dine spørsmål om Expo 2020, avbryter Al Jaber, og henviser til Manal Al Bayat, som er verdensutstillingens direktør for forretningsutvikling.

– OK, jeg kommer til det.

– Han kommer til det, sier Al Jaber leende, og kikker bort på sine rådgivere.

– Dette er et intervju om verdensutstillingen. Et intervju om oljeprisen er ikke noe alternativ. Det var ikke dette vi avtalte på telefon og e-post i forkant, sier en rådgiver som Aftenposten ikke har hatt noen kontakt med.

– Ok, hvordan vil Expo 2020 ta opp klimaendringene og energiproduksjon?

–Messen er fundert på temaene muligheter, mobilitet og bærekraft, sier Al Bayat, og forteller hvordan halvparten av energien brukt under messen skal være fornybar.

Hun forteller også at transportmyndighetene i Dubai jobber med å bygge en hyperloop som skal driftes under messen.