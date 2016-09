Smarte droner skal sikre strømforsyningen

Norske Esmart Systems sitter i førersetet når et stort og flerfaglig forsknings- og utviklingsprosjekt nå tester ut et avansert system basert på Big Data, kunstig intelligens og analyse av droneobservasjoner.

Forløpere til det Halden-baserte selskapet med nær 60 ansatte har jobbet med datasystemer for kraftbransjen siden 90-tallet. De har utviklet og levert styringssystemer for el-nettene og handelssystemer for kraftbørsene, både her i Norge og til utlandet.

Dro til Silicon Valley for å lære

– Etter at vi så hvilke avanserte analyser og beregninger Google klarte å foreta i enorme datamengder, på imponerende kort tid, skjønte vi i 2011 at dette måtte vi lære mer om, sier administrerende direktør Knut Johansen i Esmart Systems.

Sammen med en kollega dro han til Silicon Valley og dykket ned i den nye teknologien.

Avansert digital revolusjon skjer nå

Resultatet er at de er blitt ledende på avanserte analyser av store mengder data i kraftbransjen.

– Den digitale revolusjon har ikke kommet nå – den har vært der lenge – det er bruken av Tingenes Internett (IoT), analyser av store datamengder (Big Data) og kunstig intelligens (AI), som er den store revolusjonen akkurat nå, mener han.

Ville effektivisere vedlikeholdet

Nærkontakten til bransjen har gitt Johansen og hans folk ideen om ikke bare å bidra til å drifte systemene, men også å effektivisere feilretting og vedlikehold.

Droneprosjektet ble dratt i gang som et forsknings- og utviklingsprosjekt i vinter, i samarbeid med tunge aktører som blant annet Microsoft, Telenor, Robot Aviation, Norut og en rekke energiselskaper.

Fakta: Connected Drone-prosjektet FoU-prosjekt godkjent av Forskningsrådet og NVE.

Skal utvikle et driftssikkert og kostnadseffektivt dronesystem.

Systemet skal leveres som en integrert totalløsning, og er spesielt tilpasset overvåking og kontroll av kraftnett.

Konseptet utvikles med eSmart Systems’ systemløsning Connected Grid og Microsoft Azure som plattform.

Prosjektet hadde offisiell oppstart september 2015 og har en varighet på 3 år. Partnere: Esmart Systems, Hafslund Nett, Ringeriks-Kraft Nett, Gudbrandsdal Energi Nett, Alta Kraftlag, Hurum Energiverk, VOKKS Nett, Kragerø Energi, Troms Kraft Nett, Microsoft, Robot Aviation, Telenor M2M, Teleplan Globe, NTNU AMOS, Norut Institute, Eker Design, UiO UNIK, IRIS Group, Nordic Media Lab.

– Det svært tette samarbeidet med Microsoft, både teknologisk og markedsmessig, har ført til at Esmart Systems nå ligger helt i forkant også i utlandet.

Droner inspiserer og analyserer

Allerede er droner utstyrt med en mengde typer sensorer på vingene, og en fungerende versjon av systemet i drift.

– Dronene er rett og slett en mobil sensorpakke. De er ikke bare utstyrt med kamera, men også andre sensorer som for eksempel varme- og radiostøydetektorer. Dataene som blir samlet inn, analyseres av den kunstige intelligensen i systemet for å finne begynnende feil, før de blir kritiske, forklarer Johansen.

Sparer mye tid på inspeksjoner

Dataene dronen samler inn på sin ferd over kraftlinjene analyseres i sann tid og gir en mengde viktig informasjon til de som skal vedlikeholde nettene.

– Dette gir en enorm tidsbesparelse i forhold til hvordan den manuelle inspeksjonen foregår fra folk med kamera i helikopter eller på bakken i dag, forklarer prosjektleder Tore Lie.

Lie besøkte en stor drone-konferanse i Fargo Nord-Dakota, også kalt «dronenes Silicon Valley», tidligere i år og fikk stor oppmerksomhet rundt det norske «Connected Drone»-prosjektet.

I tillegg til innsamling av nøyaktige og viktige data til bruk i vedlikeholdet, har man utviklet systemer som også effektiviserer flyruteplanleggingen og utrykningstiden for både droner, inspektører og reparatører når krisen virkelig er ute og man raskest mulig må lokalisere et reelt strømbrudd.