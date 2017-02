Sent torsdag kveld norsk tid ble det kjent at selskapet Snap Inc, som står på bak den populære appen Snapchat, skal børsnoteres på New York Stock Exchange i mars.

Ifølge blant andre Yahoo News skal verdien av Snapchat nærme seg 25 milliarder dollar (206 milliarder kroner), men summen er ikke bekreftet.

Før børsnoteringen eier Snapchat-gründer Evan Spiegel 22 prosent av selskapet, ifølge teknologinettstedet Recode.

I 2013 takket Snapchat-gründeren nei til å bli kjøpt opp av Facebook for 3 milliarder dollar (18 milliarder kroner). Siden den gang har Snapchat vokst kraftig i både antall brukere og omsetning, men selskapet går fortsatt i minus.

Snapchat omsatte i 2016 for 404 millioner dollar (3,3 milliarder kroner), en økning fra 58,7 millioner dollar (484 millioner kroner) i 2015.

Bilde- og videoappen Snapchat brukes av 158 millioner hver dag.