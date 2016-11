Snart kommer EUs svarteliste for skatteparadiser - se hvilke land som kan havne der

EUs finansministere kom tirsdag et stykke på vei mot å bli enige om hvilke kriterier som skal ligge til grunn når EU skal lage en felles svarteliste for medlemslandene over verdens skatteparadiser. Landene som havner på svartelisten, kan bli rammet av sanksjoner hvis de ikke endrer praksis.

På grunn av ulike definisjoner av skatteparadiser har det ikke tidligere vært en slik offisiell svarteliste fra EU. Noen av medlemslandene i EU har imidlertid sine egne svartelister, men det er store forskjeller på disse.

Etter dokumentlekkasjen Panama Papers i vår ble EU-landene enige om at det var nødvendig med en felles svarteliste for skatteparadiser. Panama Papers avslørte hvordan statsoverhoder, kriminelle, politikere og vanlige folk pengene sine i skatteparadiser.

Før svartelisten kan skrives ut må EUs finansministre bli enige om en felles definisjon av et skatteparadis. Der har det vært flere betente punkter, men tirsdag ble de enige om et viktig et.

Tyskland og Frankrike måtte gi seg

Den største uenigheten mellom EU-landene om definisjonen av et skatteparadis har dreid seg om land som har nullskatt.

EUs to største medlemsland, Tyskland og Frankrike, mener nullskatt må anses som urettferdig og lite samarbeidsvillig overfor andre land.

På motsatt side står Storbritannia, som vil forsøke å hindre at Guernsey, Jersey og andre britiske territorier havner på EUs svarteliste, til tross for at de er ansett for å ha strengt hemmelighold og gode skattefordeler for utledninger.

På tirsdagens møte for EUs finansministre protesterte David Gauke fra det britiske finansdepartementet mot at territorier med lav eller ingen selskapsskatt skal settes på svartelisten, ifølge The Guardian. Også Irland, Sverige, Nederland og Luxembourg stilte seg bak dette, skriver avisen.

Det førte til at Tyskland og Frankrike måtte føye seg. EUs finansministre er nå enige om at nullskatt ikke er nok til å definere et land som et skatteparadis.

– Vi er blitt enige om at nullskatt kan være en indikator på mulig urettferdig praksis, men det er ikke nok til å defineres som lite samarbeidsvillig, sier Italias finansminister Pier Carlo Padoan.

Island hadde nylig valg etter at statsministeren ble tvunget til å gå av på grunn av Panama Papers. Les hvordan det gikk her.

Darko Vojinovic / TT / NTB Scanpix

Vil europeiske land havne på svartelisten?

Flere europeiske land, deriblant Nederland, Irland, Luxembourg, Sveits og Storbritannia, har tidligere blitt kritisert for å gi lukrative skatteavtaler til multinasjonale selskaper.

Spørsmålet er om EU nå vil sette noen EU-land land på svartelisten for skatteparadiser.

«Skatteparadiser hjelper store virksomheter med å lure unna milliarder av dollar i skatt hvert år. Ved å frarøve landene penger som trengs til utdanning, helsehjelp og å skape arbeidsplasser, bidrar skatteparadisene til fattigdom og forskjeller over hele verden», heter det i en uttalelse fra menneskerettighetsgruppen Oxfam, som ønsker at Sveits, Nederland, Belgia, Kypros og Luxembourg settes på svartelisten.

Da EU-kommisjonen i fjor sommer publiserte en liste over land som var lite samarbeidsvillige i skattesaker, var ingen europeiske land inkludert.

Heller ikke USA var å finne på listen, selv om USA de siste årene er blitt et attraktivt land for personer og selskaper som ønsker anonymitet.

Hvilke land som var på fjorårets liste, kan ses i kartet nedenfor.

Godt å vite: 7 spørsmål og svar om skatteparadiser.

Se hvilke land som kan bli satt på listen

Den offisielle EU-svartelisten for skatteparadiser skal være ferdig i løpet av 2017.

I september publiserte EU-kommisjonen en innledende analyse av risiko knyttet til skatteflukt i ulike land. Kommisjonen presiserer at denne analysen ikke er nok til å bestemme om et enkeltland skal plasseres på den endelige listen, men den viser hvilke land som kan bli nøye vurdert.

«Dette er ikke en foreløpig EU-liste. Det er en objektiv og robust datakilde, produsert av kommisjonen, for å hjelpe medlemslandene i sitt videre arbeid med å lage en endelig svarteliste», heter det i analysen.

Europaparlamentet, EUs lovgivende institusjon, vil at svartelisten også skal fremheve de landene som mistenkes for hvitvasking av penger, terrorfinansiering og alvorlig skattekriminalitet.

– Ved ikke å ta med disse landene vil EU-institusjonene bli satt i en vanskelig posisjon. Det kan da bli misforstått som en anerkjennelse av disse landenes handlinger, heter det i et brev fra Europaparlamentets medlemmer til justiskommissær Věra Jourová, ifølge nettstedet EU Observer.

Carlos Jasso

Panama vil lage egen «svarteliste»

Advokatfirmaet Mossack Fonseca, som Panama Papers ble lekket fra, har hovedkontor i Panama. Det er sannsynlig at Panama havner på EUs svarteliste. Det liker regjeringen dårlig.

I høst fremmet de et lovforslag som åpner for en rekke land som svartelister Panama som et skatteparadis. Loven gjør det mulig å ilegge skatter og restriksjoner på handel og reiser for selskaper og individer fra landene som «iverksetter handlinger som kan diskriminere eller skade landets økonomiske interesser».

Dersom loven blir vedtatt, kan Panama ende opp med en egen svarteliste over land som svartelister dem.

Frankrike har allerede satt Panama på sin svarteliste. Dersom Panama havner på EU-landenes felles svarteliste, kan alle medlemslandene bli «straffet» av det latinamerikanske landet.