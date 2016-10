Spansk mediemogul saksøker spansk avis for «urettferdig konkurranse» etter Panama Papers

Juan Luis Cebrián (71) er administrerende direktør i mediekonsernet Prisa, som blant annet eier Spanias største avis, El País. Cebrián er tidligere sjefredaktør i El País og var en av dem som grunnla avisen i 1976.

Nå står han i spissen for et søksmål mot Prisas og El País’ konkurrent i mediebransjen – den spanske avisen El Confidencial og deres utgiver Titania Compañía Editorial.

Hevder konkurrenten har brutt konkurransereglene

Prisa krever nærmere 8,2 millioner euro i oppreisning og erstatning etter konkurrentens artikler om Cebriáns eierandel i et oljeselskap som skal ha hatt interesser i et skatteparadis-selskap.

Omtalen var en del av El Confidencials dekning av dokumentlekkasjen Panama Papers.

Søksmålet handler ikke om ærekrenkelser, men om påstått overtredelse av konkurransereglene.

Mediekonsernet og Cebrián argumenterer med at artiklene om Cebrián har ført til urettferdig konkurranse i den spanske mediebransjen og økonomisk motgang for Prisa og deres medier.

Prisas advokater legger blant annet vekt på at El Confidencial og El País er direkte konkurrenter, og at begge kjemper om å være ledende i den spanske mediebransjen.

Gobsmacking: Spanish newspaper CEO with offshore firm in #PanamaPaperss suing rival paper, for "unfair competition" https://t.co/VgjhL00sXk — Juliette Garside (@JulietteGarside) October 13, 2016

– El País har mistet abonnenter og tapt inntekter

El Confidencial har publisert flere artikler om Cebriáns andel i oljeselskapet Star Petroleum og dets koblinger til Luxembourg og Seychellene.

I søksmålet heter det at artiklene har vært skadelige for mediekonsernet Prisa på grunn av Cebriáns stilling som administrerende direktør og tidligere sjefredaktør i El País.

«Denne velkjente koblingen (mellom Cebrián og Prisa/El País, journ.anm.) fastslår at angrep mot Juan Luis Cebrián strengt tatt også er et angrep mot Prisa og deres utgivelser», heter det i søksmålet, ifølge El Confidencial.

Prisa hevder El Confidencials artikler om Cebrián har svekket deres posisjon i markedet, og at El País har mistet abonnenter og hatt en nedgang i annonseinntekter på grunn av sakene om deres tidligere sjefredaktør.

Pressegeneral: - Forsøk på å svekke konkurrenten

I søksmålet heter det også, ifølge den spanske avisen, at El Confidencial ikke har publisert feilaktige opplysninger, men at den samlede omtalen har skadet Gebriáns omdømme og er «urettferdig konkurranse» fordi artiklene er publisert av El País’ direkte konkurrent.

El Confidencial er imidlertid langt mindre enn El País, som er Spanias største i antall lesere og opplag. El Confidencial publiserer bare på nett.

– Det ligner på saker i USA der man har klart å knekke svake konkurrenter med økonomiske søksmål, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum.

Hun understreker at hun ikke har lest søksmålet, men sier det «tilsynelatende er en svært spesiell sak».

– Jeg tolker dette som en konsekvens av at de har helt andre systemer for formidling av informasjon i Spania enn det vi er vant til i Norge.

– Lite sannsynlig med tilsvarende søksmål i Norge

Stavrum viser til at det i Norge er et system for å klage medier inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU), men at utvalget oppfordrer mediene til å «ordne opp i egne kanaler» dersom det oppstår en konflikt mellom to mediehus.

Juan Luis Cebrián har tidligere uttalt at han mener artiklene om ham er en svertekampanje. Han har jobbet i mediebransjen i over 50 år og har blant annet mottatt priser for sitt arbeid for pressefrihet.

– Man sier gjerne «love hurts», men pressefrihet smerter også. Hvis det er noen som burde hatt forståelse for det, så er det nettopp redaktører og mediehus. Jeg ser det ikke som sannsynlig at norske mediehus begynner å saksøke hverandre på et slikt grunnlag, sier Stavrum.

Prisa har ikke besvart Aftenpostens henvendelser.