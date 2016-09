Staten må betale over 40 millioner i Transocean-sak

Saken gjaldt fire tiltaltes krav på erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnende dom i den såkalte Transocean-saken.

Borgarting lagmannsrett kom til at betaling til forsvarene ikke kunne erstattes med et høyere beløp enn den offentlige salærsatsen – 995 kroner per time pluss merverdiavgift.

Sakskomplekset har blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak, som en skattesvik-sak uten sidestykke i norsk rettshistorie.

— For min klient er et mareritt over. Det er noe grunnleggende og alvorlig feil hvis mennesker skal stå elleve år under straffeforføgning, sa Berit Reiss-Andersen til Aftenposten da Økokrim trakk saken tidligre i år.

Hun har vært advokat og forsvarer for Klaus Klausen, skatterådgiver i Ernst & Young.

Frifunnet i tingretten

Hennes klient har vært siktet og tiltalt for grov skatteunndragelse de elleve siste årene. Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i juli i 2014 ble han og de andre tiltalte frifunnet på alle punkter.

I straffesaken var Økokrims påstand at de tiltalte skal ha unndratt sju milliarder kroner til beskatning ved å ulovlig kanalisere store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene for å unngå beskatning. Mot Klausen ble det lagt ned en påstand på fire års fengsel i tingretten.

Ankesaken skulle ha startet tirsdag forrige uke, men ble utsatt etter at aktor, førstestatsadvokat Morten Eriksen, ble tatt av saken.

— Økokrim har gjort en lang rekke feilvurderinger siden man for 11 år siden siktet flere selskaper og enkeltpersoner, inklusive min klient. Det er bra at Økokrim-sjefen endelig kom til den konklusjon om at saken ikke kunne føre frem, sier Reiss-Andersen.