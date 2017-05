Statoil firedoblet resultatet

– Dette er 11. gang jeg legger frem et resultat som konsernsjef, men første gang jeg kan presentere et resultat som er bedre en året før. Det føles veldig godt, sier Eldar Sætre under en pressekonferanse torsdag morgen.

Driftsresultatet er firedoblet sammenlignet med de tre første månedene i fjor.

Da var nemlig det justerte driftsresultatet på 857 millioner dollar. For de tre første månedene i år er tallet 3,313 milliarder dollar.

Driftsresultatet er sterkere enn det analytikerne ventet på forhånd.

Høyere priser både for olje og nordamerikansk gass, solid drift med høy produksjon og fortsatt fremdrift i forbedringsarbeidet bidro til økningen, skriver Statoil.

Fakta: Statoils kvartalsresultat Driftsinntekter: 15.468 millioner dollar (12.696 millioner dollar). Driftsresultat (justert): 3.113 millioner dollar (857 millioner dollar) Resultat før skatt: 4.044 millioner dollar (1.685 millioner dollar) Resultatet er for første kvartal, i parentes er resultatet for samme periode i 2016.

Høy produksjon på norsk sokkel

I deres pressemelding skriver de at produksjonen på norsk sokkel var den høyeste på fem år.

– Våre solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm fra alle segmenter var drevet av høyere priser, god drift og underliggende produksjonsvekst på fem prosent, sier konsernsjef Eldre Sætre.

I tillegg til høy produksjon på norsk sokkel, viser Sætre til gode resultater internasjonalt. Her ventet analytikerne et svakere resultat.

– Den internasjonale porteføljen leverte positive resultater, og kontantstrømmen pr. fat etter skatt var på nivå med vår norske portefølje. Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sier konsernsjefen.

Syv oljefunn

Av pressemeldingen går det også frem at Statoil har gjort syv funn fra de ni letebrønnene de har boret i første kvartal.

– Flesteparten kan raskt settes i lønnsom produksjon. Vi er også i ferd med å starte vårt leteprogram i Barentshavet, der vi skal teste flere prospekter i de neste seks månedene. I kvartalet fikk vi godkjent tre planer for utvikling og drift, og vi leverte ytterligere to prosjekter til godkjenning hos norske myndigheter, et klart uttrykk for vår satsing på fortsatt industriell utvikling på norsk sokkel, sier Sætre.

Lundin overrasket

Onsdag leverte også det lille oljeselskapet Lundin overraskende gode resultater for årets første kvartal. Selskapet, som står bak store funn som Johan Sverdrup, Edvard Grieg og Alta/Gotha, kunne vise til både sterk omsetningsvekst og produksjonsvekst på norsk sokkel.

Produksjonen på Edvard Grieg-feltet går så bra at selskapet har oppjustert anslagene for hvor mye olje det kommer til å produsere i år, ifølge E24.