Statoil øker verdien av gigantfelt

Statoil-sjef Eldar Sætre hadde gode nyheter i vesken da han ankom oljemessen i Stavanger mandag morgen:

Selskapet har sammen med partnerne på Johan Svedrup-feltet klart å redusere kostnadene for første utbyggingsfase med 20 prosent fra det som lå til grunn da utbyggingsplanen ble levert, til 99 milliarder kroner.

– Imponerende

– Nå er nullpunktspris på under 25 dollar fatet. Å, Gud, det er en imponerende prestasjon, sa han fornøyd.

Det vil si at selskapet vil tjene gode penger på feltet, selv om oljeprisen skulle bli liggende på et lavt nivå.

– Vi ser nå resultatene av et godt samarbeid mellom Statoil, partnere og leverandører. Vi reduserer investeringskostnadene betydelig, og vi øker kapasiteten, ressursanslagene og verdiene for feltet, sa Sætre i en pressemelding.

Forenkling

Johan Sverdrup-prosjektet skal utvikles gjennom flere faser. Statoil beregner nå at hele feltutbyggingen vil koste mellom 140 og 170 milliarder kroner. Kostnadene er redusert med 30–50 milliarder kroner fra tidligere beregninger.

Besparelsene kommer hovedsakelig at at utbyggingskonseptet er forenklet, og at mer standardiserte løsninger er tatt i bruk.

– Vi har gått gjennom hele prosjektet for å se om det er flaskehalser vi kan gjøre noe med, og hvordan vi kan bli kvitt dem, sa konserndirektør for teknlogi, prosjekt og boring i Statoil.

Statoil øker også estimatene på hvor mye olje som vil produseres på feltet, til 440.000 fat olje per dag. Tidligere har selskapet ventet å produsere mellom 315.000 og 380.000 fat per dag i utbyggingens første fase.

Ekstra plattform

Så langt er partnerskapet i Johan Sverdrup enig om å utvide produksjons-kapasiteten for Johan Sverdrup med en ekstra prosessplattform på feltsenteret, som ventes å starte produksjon i 2022. Da vil produksjonen være oppe i 660.000 fat olje per dag.

Også dette produksjonsestimatet er økt betraktelig fra tidligere anslag.

