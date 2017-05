Statoil-sjefen om boringen i Barentshavet: - Gjør vi funn, kan de være ganske store

– Dette er 11. gang jeg legger frem et resultat som konsernsjef, men første gang jeg kan presentere et resultat som er bedre enn året før. Det føles veldig godt, sa Eldar Sætre under en pressekonferanse torsdag morgen.

Han hadde akkurat lagt frem tall som viser at Statoil nesten firedoblet driftsresultatet i årets første tre måneder, sammenlignet med samme periode i året før.

Da var nemlig det justerte driftsresultatet på 857 millioner dollar. For de tre første månedene i år er tallet 3,313 milliarder dollar. Driftsresultatet var sterkere enn det analytikerne ventet på forhånd, og Statoil-aksjen steg 2,33 prosent på Oslo børs torsdag formiddag.

Sætre trakk frem tre forhold som forklarer den gode resultatutviklingen:

Høyere oljepriser: Mens Statoil i de første tre månedene i fjor i snitt oppnådde en oljepris på 29 dollar fatet, var prisen i år økt til 49 dollar i snitt. Det tilsvarer en økning på 70 prosent.

20 dollar ekstra per fat

Prisen på nordsjøolje nådde sitt bunnpunkt i første kvartal i fjor. Da var prisen i en kort periode i januar under 30 dollar fatet.

Når Statoil i dette kvartalet oppnådde en snittpris på 29 dollar fatet, skyldes det at selskapet selger en rekke forskjellige oljekvaliteter, og at noen av de tyngre oljene oppnår lavere priser enn Nordsjøolje.

Tordag formiddag ble norsjøolje solgt for 50,45 dollar per fat.

– Vil resultatene fortsette å vise forbedring også i tiden fremover, Sætre?

– Det vil jeg ikke uttrykke noen tro eller tvil rundt. Vi er i et marked som er veldig usikkert, og vi ser at oljeprisen svinger fra dag til dag. Men det viktige for oss er det operasjonelle. Vi ser at vi har god regularitet og borer effektivt, og at kostnadene fortsetter å falle, sier han.

Håper på storfunn

Statoil har gjort syv funn fra de ni letebrønnene de har boret i første kvartal. Seks av disse var på norsk sokkel.

Etter to år med pause er selskapet også i gang med prøveboring i Barentshavet. Her skal selskapet teste fem forskjellige prospekter i tre forskjellige områder ut over sommeren.

– Slik prospektene ser ut, tror vi at vi kan gjøre store funn her, hvis vi først gjør funn, sier Sætre.

Han understreker at usikkerheten er stor, ettersom dette dreier seg om helt nye, uutforskede områder. Sist gang Statoil boret i Barentshavet, i 2014, var resultatet skuffende. Da boret selskapet selskapet rundt Johan Castberg-funnet. Men nå er det altså andre områder som skal utforskes.

– Nå må vi kjøre på litt, sa olje- og energiminister Terje Søviknes da han tidligere i år foreslo å utlyse rekordmange blokker i Barentshavet gjennom 24. konsesjonsrunde.

Denne uken satte han igjen en ny Barentshav-rekord, da han utlyste rekordmange blokker i forbindelse årets runde av tildeling av såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO).

Opptrappingen av oljeaktiviten i Barentshavet er omstridt. Aftenposten skrev tidligere i vinter at miljømyndighetene tidligere har frarådet oljeaktivitet på et stort antall av oljeblokkene Søviknes foreslår å utlyse i 24.konsesjonsrunde.

Sætre mener risikoen på sommerens leteboring i Barentshavet er lav.

– Vi legger til grunn at myndighetene har gjort et grundig konsekvensarbeid her. Så er det vår jobb å håndtere dette på en god måte med en sikker operasjon. Dette er ikke et komplekst område å bore i, det er ganske grunt vann og boremessig fullt ut forsvarlig. Jeg er veldig trygg på at vi kan gjøre dette på en god og sikker måte, sier han.

Lundin overrasket

Statoil er ikke det eneste oljeselskap som har levert sterke resultater den siste tiden. Flere store selskaper, som BP, Chevron og Exxon Mobil, har de siste dagene levert resultater som tyder på at den verste krisen er over.

Onsdag leverte også det lille oljeselskapet Lundin overraskende gode resultater for årets første kvartal. Selskapet, som står bak store funn som Johan Sverdrup, Edvard Grieg og Alta/Gotha, kunne vise til både sterk omsetningsvekst og produksjonsvekst på norsk sokkel.

Produksjonen på Edvard Grieg-feltet går så bra at selskapet har oppjustert anslagene for hvor mye olje det kommer til å produsere i år, ifølge E24.