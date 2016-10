Statoil-sjefen tror elbilen utløser oljebransjens fall om fem år

Fremveksten av elbilismen svekker sakte, men sikkert en avgjørende inntektsdriver for bensin- og dieselprodusentene. Endringene vil føre til at oljebransjen uunngåelig starter fallet mot bunnen, sier Statoil-sjefen ifølge nettstedet Climate Home.

Transportsektoren står i dag for 55 prosent av verdens oljeforbruk. Det er i ferd med å endre seg raskt. Allerede innen 2020 kan toppen være nådd, mener Sætre.

– Fra da av vil vi se en krympende oljeindustri, sier han og legger til at Statoil ønsker å ta del i omformingen av energiindustrien.

– Vi ønsker ikke å stå på utsiden og se på, sier statoilsjefen, ifølge Financial Times.

Norge leder an

Eldar Sætres prognose ble formidlet på olje- og gasskonferansen «Oil & Money», som New York Times og nyhetsnettstedet Energy Intelligence arrangerte i London denne uka.

Elbil-salget vokser kraftig internasjonalt og er ventet å nå en markedsandel på 35 prosent innen 2035. Bare i løpet av fjoråret økte elbilsalget med 70 prosent, ifølge en undersøkelse gjort av Det internasjonale energibyrået (IEA).

Meek, Tore / NTB scanpix

Elbilenes popularitet tilskrives i stor grad forbedret batterikapasitet og -kvalitet. Elbiler ville i allerede i dag ha kunnet ivareta det daglige behovet som dekkes av ordinære biler, ifølge det britiske nettstedet Carbon Brief.

USA, Kina, Nederland og Norge leder an internasjonalt i elbilveksten.

Regjeringen Solberg har vedtatt at 100 prosent av nybilsalget i 2025 skal bestå av elbiler.

Befolkningsvekst

Likevel fremstår, ifølge mediene, representantene på oljekonferansen som lite bekymret for fremtiden, tross økende press som følge av klimaforandringene. Årsaken er at en rask, global befolkningsvekst vil skape etterspørsel etter fossilt brennstoff i flere tiår framover, mener de.

Sjeføkonom Spencer Dale avfeide elbiltrusselen da han talte under et arrangement i regi av Bloomberg tidligere denne måneden. Han mener at elbilen ikke vil ha avgjørende endringskraft de nærmeste 20 årene.

Analytikere i gruve- og energiselskapet BHP Billiton spår på sin side at «elbilrevolusjonen for alvor starter i 2017». De tror det vil være 140 millioner elbiler på veiene i 2035, tilsvarende rundt 8 prosent av den globale bilflåten.

Denne andelen elbiler vil medføre en nedgang i etterspørselen etter olje på 2,3 millioner fat daglig, tilsvarende 2 prosent av den samlede etterspørselen. (©NTB)