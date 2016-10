Statoil skal bygge ut Trestakk-feltet til halv pris

– Trestakk er et godt eksempel på hva det er mulig å få til gjennom å bruke tid på å modne frem det beste konseptvalget, sier direktør for prosjektutvikling i Statoil, Torger Rød, i en pressemelding.

Statoil leverte tirsdag morgen utbyggingssøknad for feltet Trestakk til olje- og energiminister Tord Lien. Funnet ble gjort allerede i 1986, og inneholder rundt 76 millioner fat olje og gass.

Statoil fikk i fjor kritikk da selskapet meldte at det ville utsette utbyggingen av feltet på grunn av manglende lønnsomhet.

1,5 milliarder billigere bare i år

Nå har selskapet klart å kutte prisen på utbyggingen kraftig, fra et opprinnelig anslag på 10 milliarder kroner, til 5,5 milliarder. I januar annonserte Statoil at selskapet likevel kom til å gå videre med prosjektet. Da lå prisen på 7 milliarder.

– Sammen med våre lisenspartnere og leverandører har vi tenkt nytt og nær halvert kostnadene fra det opprinnelige konseptvalget. Dette er et viktig bidrag til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel, sier Torger Rød.

Feltet skal bygges ut med fem brønner som skal kobles opp mot produksjonsskipet Åsgård A, som ligger på Haltenbanken i Norskehavet.

Fjerde søknad i år

Søknaden for Trestakk er den fjerde utbyggingssøknaden olje- og energiminister Tord Lien har mottatt i år, og den tredje fra Statoil. Tidligere i høst leverte selskapet inn utbyggingssøknad for feltene Byrding og Utgard.

Det er ikke bare på Trestakk at Statoil har klart å kutte prisen kraftig. Under oljemessen ONS i Stavanger meldte selskapet at det har kuttet kostnadene på gigantfeltet Johan Sverdrup med 20 prosent sammenlignet med anslaget som lå til grunn for søknaden. Selskapet trenger nå kun 25 dollar fatet før oljefeltet går i pluss.