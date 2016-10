Stein Erik Hagen: - Jeg får av og til tilbakefall.

– Jeg får av og til tilbakefall. Men det blir ikke så mørkt som det var den gangen. Og nå vet jeg hva jeg skal gjøre for å komme ut på andre siden, sier Stein Erik Hagen.

På telefon fra California forteller Hagen Aftenposten om den mørke tiden og hvordan han håndterte det. Aftenposten-journalistene Steinar Dyrnes og Frank Lynum kommer med i disse dager med den uautoriserte biografien Steinrik, og Aftenposten har bedt ham kommentere boken.

Han sier at han ikke har lest boken og derfor ikke vet hva den inneholder.

– Som slike uautoriserte bøker alltid gjør, vil også denne boken sikkert gjengi mange interessante og sanne hendelser, mange halvsannheter og sikkert flere forhold jeg overhodet ikke vil kjenne meg igjen i, sier Hagen, men svarer likevel på spørsmål rundt temaer i boken.

Boken beskriver blant annet hvordan han i 1993 ble rammet av en kraftig depresjon.

Fikk panikk

Utad fremsto Hagen på denne tiden som en av Norges mest vellykkede menn. 1992 startet med at han solgte livsverket Rimi til svenske Ica, en deal som gjorde ham til milliardær.

Samtidig kjøpte han Oslos beste bolig, Voksenhus. Han hadde nettopp sikret seg et eget grossistledd, noe som var svært viktig for at Rimi-kjeden skulle kunne vokse seg større.

På den andre siden jobbet han døgnet rundt. Kvinnen han var gift med, Nina, hadde mistet tålmodigheten med den alltid arbeidende mannen, og nå fryktet Hagen skilsmissen.

Fakta: Boken Steinrik Den uautoriserte biografien Steinrik er den første boken om Stein Erik Hagen. Boken er skrevet av de av de to Aftenposten-journalistene Steinar Dyrnes og Frank Lynum. Det er Lynums første bok, mens Dyrnes tidligere har skrevet Da Røkke tok Kværner sammen med Roar Valderhaug.

Så kom 1993. I boken beskriver forfatterne at Hagen fikk panikk. Han var livredd for å bli syk, han fryktet å få kreft. Samtidig var han livredd for at bedriften skulle ryke på grunn av skyhøye renter etter jappetidens kollaps. Om ikke det var nok, fryktet han at svenskene skulle ta over hele livsverket hans.

– Jeg så mørkt på alt

– Det ble for mye. Jeg jobbet meg ihjel, og jeg fikk en kjempedepresjon, sier Hagen til forfatterne.

Hagen var fortsatt på jobb hver dag, men han var ikke i stand til å gjøre jobben sin. I rundt et halvår var det administrerende direktør Tom Kristiansen og styreformann Åge Korsvold som styrte skuta.

Overfor Aftenposten utdyper han dette:

– Det var en periode hvor livet var vanskelig, og jeg så mørkt på alt. Jeg var ikke susidal, men alt var tungt.

Han beskriver en situasjon der han jobbet nær sagt døgnet rundt og brant lyset i begge ender.

– Jeg tok meg helt ut og møtte veggen. At jeg var utslitt, var nok medvirkende årsak til at jeg fikk denne depresjonen, sier han.

Aldri like mørkt

I boken sier han at han ikke har hatt depresjoner siden, men til Aftenposten sier han:

– Jeg er av og til deprimert og har hatt det slik lenge. Men jeg har ikke hatt så alvorlig depresjon siden den gang.

Han forteller at når han får disse mørke tankene, så har han lært at det går over.

– Det blir aldri så galt som man tror det kan bli. Det har jeg lært. Og da gjelder det å holde seg fast i bordkanten og vente til det går over. Jeg forsøker å se meg om og se etter lysglimt, noe positivt.

Han forteller at han fikk hjelp av professor Leif Braaten ved Universitetet i Oslo. Der gikk han til samtale et par ganger i uken og lærte mye av det.

Råder andre til å snakke om det

– Det var min fantastiske kone Nina som tok tak den gangen. Det er jeg takknemlig for, sier Hagen.

– Betyr det at du nå har lært hvordan du skal håndtere følelsene dine når depresjonen melder seg?

– Ja, helt klart. Depresjoner er noe mennesker sliter med, og det gjelder å lære å håndtere det.

– Hva er dine råd til andre som opplever dette?

– Når livet blir for tungt, snakk med noen, og ikke gå å bær på det alene. Jeg er ikke alltid like god til å be om hjelp selv, men er blitt bedre ettersom jeg blir eldre.

Stein Bjørge

Hagen sier også til forfatterne at det er viktig å kunne skillemellom det vesentlige og det uvesentlige. Da klarer han å prioritere riktig og kommer seg ut av de vanskelige tankene. Da depresjonen rammet, gjorde han pusteøvelser, mediterte, leste og slappet av på en sofa på kontoret. I tillegg lyttet han til selvhjelpskassetter han hadde fått av en kollega.

Homofil ikke årsaken

Boken problematiserer også at det var på denne tiden Hagen begynte å erkjenne for seg selv at han var homofil.

– Jeg undertrykte den delen av meg selv, sier han i boken.

Men at dette skulle ha noe med depresjonen å gjøre, avviser han overfor Aftenposten:

– Det har vært vanskelig, men ikke på den måten. Det har aldri gått sånn inn på meg. Men jeg vet ikke om det finnes noe svar på hvorfor dette rammet meg, sier han på telefon fra solfylte California.

Les også: