Storbankens skatteparadis-praksis ble avslørt av journalister. Nå vurderer Frankrike å reise sak mot HSBC.

I fjor samarbeidet Aftenposten med journalister i 45 land om dokumentlekkasjen SwissLeaks.

En tidligere ansatt i HSBCs sveitsiske avdeling hadde da lekket hemmelige kontolister over 106.000 klienter fra banken HSBC Privat Bank i Sveits.

Dokumentene Herve Falciani lekket, viste hvordan HSBC hadde bistått mer enn 120.000 kunder over hele verden med å gjemme unna nærmere 1.700 milliarder kroner fra skattemyndighetene.

Avsløringen resulterte i etterforskning i flere land, blant dem Frankrike.

Dataingeniør, tyv, pokerspiller, kvinneforfører og varsler: Hervé Falciani er mannen som får milliardærer og banksjefer til å skjelve.

I søkelyset etter Panama Papers

HSBC kom senere også i søkelyset i forbindelse med dokumentlekkasjen Panama Papers, som viste at banken fra 1990 til 2015 opprettet over 2.300 selskap i skatteparadis for kunder som ønsket å gjemme unna penger fra skattemyndighetene.

Etterforskningen i Frankrike går nå mot slutten, og ifølge en kilde med kjennskap til saken har påtalemyndigheten konkludert med at det bør reises sak mot den britiske storbanken.

Dette er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Storbanken hevder selv at forholdene de anklages for ligger til dels langt tilbake i tid og at rutiner og praksis nå er endret. (©NTB)