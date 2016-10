Styrene forsvarer høye godtgjørelser

At den var høy, skyldes ifølge styrelederen i hovedsak den regnskapsmessige verdsettelsen av hans pensjonsordning fastsatt ved avtale av 2001, men at godtgjørelsen «samlet sett ikke lønnsledende til tross for hans betydelige ansiennitet som toppleder i et selskap som har levert meget gode resultater på alle relevante målekriterier i hele perioden.»

Idar Kreutzer, styreleder i Posten, forklarer Dag Mejdells lønnsnivå i 2015 med at konsernsjefen «har en av de største og mest krevende lederstillingene i norsk næringsliv».

Kreutzer sier at styret konkluderer med at konsernsjefens lønnsvilkår er konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, sammenlignet med andre relevante bedrifter.

– Lønnen til statsministeren og andre ledende politikere er ikke ansett som et relevant sammenligningsgrunnlag, sier styrelederen.

Også styreleder Per Hjort i Statnett sier lønnsvilkårene til administrerende direktør Auke Lont er i tråd med statens retningslinjer.

– Auke Lont har en god lønn fordi han leder et av Norges hundre største selskaper og har et stort ansvar. Styret mener at lønnen er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og at den ligger brukbart an i forhold til den jobben han gjør.

Vil ikke kommentere

Hverken Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft eller Kjell Roland i Norfund vil kommentere sin egen lønn.

– Avinors konsernsjef har hatt en moderat lønnsøkning på linje med øvrige ansatte i konsernet. Denne linjen er videreført for inneværende år, sier Egil Thompson, konsernsjef for kommunikasjon og marked i Avinor.

– Konkurransedyktig

Kommunikasjonssjef i Petoro, Christian Buch Hansen, sier selskapet bruker egen bransje som rettesnor når lønnsprofilen fastsettes. Administrerende direktør Grethe Kristin Moen hadde 5,25 millioner kroner i samlet godtgjørelse i 2015.

– Petoros lønnspolitikk er å være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Administrerende direktør har ingen særordning når det gjelder pensjon, sier Hansen.