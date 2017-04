Superjumboen feirer 10 år: Passasjerene elsker det, men flyselskapene er lunkne

Det manglet ikke på optimistiske vyer da det første superjumboflyet fra den europeiske Airbus-fabrikken tok av i rute for 10 år siden.

Singapore Airlines var først ute med å ta superjumboen i bruk, og det på en flyvning som gikk fra Singapore til Sydney i april 2007.

Den enorme dobbeltdekkeren har imidlertid aldri blitt noen salgssuksess, og i de senere årene har etterspørselen sunket så dramatisk at luftfartsindustrien på et tidspunkt ventet på at Airbus skulle kaste kortene og stanse produksjonen.

Det har ikke skjedd. Tvert imot: Airbus satser nå på å gjøre flytypen mer økonomisk attraktiv.

Egen bookingtjeneste for flytypen

Fabrikken lanserer en egen booking-tjeneste som utelukkende handler om å få enda flere til å velge å reise med de selskapene som i dag har A380 i sin flåte:

Navnet er iflya380.com, og er rett og slett en egen nettside som setter sammen flyreiser som gir kundene en oversikt over om det finnes noe A380-alternativ når de planlegger en lang reise.

Dette er første gang en flyfabrikk har laget en egen bookingtjeneste for en spesiell flytype, og som dekker hele kloden.

Sara Ricci, talskvinne for Airbus, forteller om en kundeundersøkelse som viser at 98 prosent av dem som har reist med superjumboen er så positive at de svarer ja på om de vil anbefale opplevelsen til øvrig familie og venner.

Ikke nok med det: – Over 60 prosent svarer også at de ville ha gjort en ekstra anstrengelse for å få oppfylt ønsket om å reise med verdens største passasjerfly, forteller hun.

Det betyr som regel at folk er villige til å ta en omvei for å få anledning til også å fly A380 på en planlagt reise.

Lugarer, dusj og bad ombord

Knut-Erik Mikalsen

Den norske flyeksperten Per Julius Helweg synes ikke det er noe rart at den store flymaskinen med den romslige komforten i alle klasser er blitt et ikon blant passasjerene på kort tid:

– A380 ble raskt en populær flymaskin for langdistansepassasjerer fordi romsligheten og komforten ble bedre enn på noen annen flytype. Det har gitt flyselskapene muligheten til å by på noe så spesielt som lugarer, dusj og bar om bord. Dette var jo noe helt nytt for 10 år siden.

Selv i ordinære økonomiseter på «nedre dekk» får man en langt luftigere romfølelse enn på andre fly, ettersom flykroppen blir bredder seg ut nesten helt opp til bagasjehyllene i himlingen.

– Men historier fra reisende forteller også at det er så stille om bord at flere forstyrres av snorking eller til og med høretelefonene fra medpassasjerer, sier Helweg.

Ingen amerikanske selskaper med A380

For selskapene ble kostnadene med det store flyet for tyngende i forhold til andre flytyper. Det gjelder ikke bare listeprisen på 430 millioner dollar og at fire motorer gjør den dyr i drift. Helweg peker på flere forhold:

– Vedlikeholdet, spesielt det mest omfattende, er mye dyrere enn på andre flytyper. Dessuten har vi med denne flytypen opplevd at dominoeffekten har uteblitt. Ettersom ikke «alle» selskapene bare måtte ha flytypen likevel har mange flyplasser latt være å utvide for å kunne ta imot A380. Vi skal legge merke til at ingen amerikanske selskaper har investert i denne flytypen, sier han.

I USA er de amerikanskproduserte lillebrødrene Boeing 747 (såkalt «jumbojet», med halvannen etasje for passasjerer) og 777 relativt utbredt, i tillegg til Airbus A330.

Kun tre europeiske selskaper

Den eneste flyplassen i Skandinavia som kan tilby faste landinger med A380 er Københavns Emirates-rute.

Nettopp Emirates er den største A380-kunden Airbus har, og kan by på ikke mindre enn 46 ulike ruter med megadoningen.

Airbus håper at den nye søkemotoren, spesialdesignet for A380, kan være et bidrag til å fylle superjumboene enda mer.

– Hvert tredje minutt letter eller lander en A380-maskin rundt om i verden, sier talskvinne Sara Ricci.

I Europa er det kun Lufthansa, British Airways og Air France som har A380 i flåten.