Svak nedgang for Telenor i første kvartal – vil ikke kommentere styreuro

Helt siden høsten 2015 har det vært turbulens rundt styret i Telenor. Nå er det foreslått nye omfattende utskiftinger.

– Har dette påvirket dine muligheter til å drive dette selskapet?

– Vi har som ledelse vært fokusert på å drive verdiene. Det har vi vært i 2015, 2016 og det er vi nå. Det er det jeg vil si om det, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Onsdag ble det lagt frem omfattende utskiftinger i styret i Telenor som skal behandles på møte i Bedriftsforsamlingen i neste uke.

Fornøyd konsernsjef

De totale driftsinntektene endte ned 3 prosent til 30,5 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 31,49 milliarder i samme periode året før, samtidig som de organiske driftsinntekter var stabile sammenlignet med året før. Trafikk- og abonnementsinntektene økte organisk med én prosent, melder selskapet.

Fakta: Fakta om Telenors kvartalsresultat Driftsinntekter: 30.458 milliarder kroner (31.494 milliarder kroner) Driftsresultat: 11.462 milliarder kroner (11.629 milliarder kroner) Resultat før skatt: 6,4 milliarder kroner (9,8 milliarder kroner) Nøkkeltall fra Telenors resultatregnskap for første kvartal 2017. Tall for samme periode i 2016 i parentes.

– Jeg er glad for at Telenor fortsetter å levere organisk EBITDA-vekst, i et kvartal der inntektene er stabile. Høydepunkter for kvartalet var den sterke veksten i datakonsum i de fremvoksende markedene i Asia, og den solide fiberveksten i Norge og Sverige, sier Telenors konsernsjef Sigve Brekke i en pressemelding.

Børsen var ikke like fornøyd med resultatet. Telenor-aksjen falt med tre prosent på formiddagen.

Brutto margin før engangsposter (EBITDA) økte fra 36,9 til 37,6 prosent.

– Som tidligere kommunisert står forenkling og effektivisering høyt på vår agenda. Vår beslutning om å forlate India, det fortsatte nedsalget i VEON (tidligere Vimpelcom, red.anm.) og lanseringen av vår klyngeorganisasjon er alle eksempler på dette arbeidet. Vi mener disse initiativene, sammen med en rekke tiltak for å bedre lønnsomheten i hele konsernet, legger et solid grunnlag for Telenor fremover, sier Brekke.

Skal bli færre ansatte

Ifølge presentasjonen av kvartalsresultatet har Telenor redusert antall ansatte med 600 i første kvartal. 180 av disse i Norge.

Men det stanser ikke der. Telenor-sjefen varsler at det blir færre ansatte.

– Jeg kan ikke si noe om takten i nedbemanningen, men dette skjer fordi vi forsøker gjennom digitalisering å bli mer effektive. I dag ser vi at kundene velger kundeservice digitalt og vi trenger færre folk på kundeservice. Folk kjøper tjenestene digitalt og innenfor IT trenger vi færre ansatte, sier Brekke som viser at dette betyr behov for færre folk. Men han vil ikke si noe konkret om antallet.