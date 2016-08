Teknisk Ukeblad: Nordkoreansk slavearbeid med å bygge norske superskip

Det er Teknisk Ukeblad som forteller historien om hvordan den nordkoreanske sveiseren Chon Kyongsu døde på jobb ved Christ shipyard i Nord-Polen ved 12-tiden 29. august 2014.

Kjeledressen hans var ikke flammesikker, og da han sveiset inne i et mørkt skrog i uten avtrekk, tok klærne hans fyr.

Han døde dagen etter av 3. gradsforbrenning over store deler av kroppen.

Ifølge Vice, som først omtalte saken, fikk familien 637 euro (ca. 5900 kroner) for tapet.

Full fart ved verftene - tross oljebrems

I verdenstoppen

Det var arbeidet med skroget til norske GC Riebers nye flaggskip, «Polar Empress», som tok livet av nordkoreaneren.

Det er et av verdens mest avanserte seismikkskip, og kan taue opp til 122 seismiske kabler samtidig, og er spesielt designet for oppdrag i arktiske farvann.

Etter at skroget var ferdig bygget i Gdynia, ble det ferdigstilt ved Kleven Maritimes verft i Gursken nord for Bergen.

Fant tilknytning til Nord-Korea

Da arbeidstilsynet i Gdynia begynte å granske saken, fant de raskt ut at det polske bemanningsselskapet Armex hadde hentet så mye som 90 prosent av arbeidere fra Nord-Korea.

Det ble funnet tegn på at Armex hadde tette bånd til myndighetene, men dette avvises av firmaets gründer, Cecylia Kowalska:

– Vi har ingen bånd til det nordkoreanske regimet. Det er usant at vi har betalt penger til Nord-Korea og regimet. Vi mener det ikke ville være etisk korrekt å samarbeide med noe som helst regime, verken direkte eller indirekte, sier hun til Teknisk Ukeblad.

Ifølge Teknisk Ukeblad finnes det kontrakter og arbeidslister som knytter verftet og bemanningsselskapet til byggingen av minst ni norske skip, de fleste høyteknologiske lete- og supplyfartøy for oljeindustrien.

Da fagtidsskriftet besøkte verftet var 10 av 13 skip under konstruksjon for norske kunder.

Norske verft tok affære

Norske skipsbyggere skal ikke ha vært klar over at de nordkoreanske arbeiderne bare fikk penger slik at de så vidt overlevde mens de var i Polen.

12 timers arbeid seks dager i uken var ikke uvanlig, og mange måtte jobbe overtid på toppen av dette, ifølge fagtidsskriftet.

Arbeiderne ble også fratatt sine pass, og kunne ikke dra hvor de ville på den knappe fritiden.

Skjermdump

Teknisk Ukeblads gravejobb

En gruppe nederlandske forskere fattet interesse for de umenneskelige kontraktene.

Prosjektet fikk navnet «Slaves to the System», og den endelige rapporten ble presentert i sommer.

Teknisk Ukeblad ba over lengre tid om å få innblikk i funnene som blir gjort i arbeidet med rapporten. Her slås det ettertrykkelig fast at Chon Kyongsu var en slave.

– Chon Kyongsu jobbet 12-timers dager før overtid, seks dager i uken. Han hadde ikke lov til å gå noe sted i Polen, bortsett fra til jobb og hjem igjen. Han fikk ikke ordentlig lønn, kun til levekostnader, heter det i rapporten.

– Han ble også tvunget til å tilbe en gudeaktig leder på fritiden. Han hadde ikke arbeidskontrakt, og hadde ikke tilgang på eget pass. Chon var et offer for tvangsarbeid – og en spesiell form for tvangsarbeid: Det er ideologisk styrt, han ble eksportert over grenser. Alt er iscenesatt og gjennomført av hans eget hjemland, skriver forskerne.

Norske oppdragsgivere protesterte

Administrerende direktør Irene Waage Basili i GC Rieber Shipping sier til Teknisk Ukeblad at hendelsen på «Polar Express» skjedde før de fikk levering av skipet, og at det derfor er Kleven Maritime, som fikk bygget skipet, som må uttale seg.

Kommunikasjonssjef Ellen C. Kvalsund i Kleven sier til Teknisk Ukeblad at de reagerte med forferdelse da forholdene ved Christ Shipyard ble avdekket:

– Vi forlangte at de ikke brukte underleverandører som dette. Verftet etterkom dette, og det er ryddet opp i forholdene, sier Kvalsund.

På listen over skip dukker det også opp flere prosjekter fra norske Ulstein. Etter at selskapet ble kjent med informasjonen om de nordkoreanske arbeiderne, har også de bedt verftet om å droppe denne arbeidskraften.

– Vi har hatt møte med verftet og presisert at det er uaktuelt for oss å samarbeide med dem om de benytter denne typen arbeidskraft, uttaler talskvinne Lene Trude Solheim i en epost til Teknisk Ukeblad.