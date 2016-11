Telenor får historisk stort gebyr på nesten én milliard

– Brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling er svært alvorlig, og gebyret på 906 millioner kroner som nå er varslet, understreker dette, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Beskjeden kommer fire år etter at Konkurransetilsynet og ESA troppet uanmeldt opp hos Telenor på Fornebu. De gjennomførte en razzia som varte i to dager for å sikre bevis.

Telenor: – Overrasket

Telenor kommenterer varslet i en pressemelding.

− Telenor er overrasket over varslet ettersom Asker og Bærum tingrett i 2012 tok stilling til samme avtaletype og konkluderte med at dobbeltroamingforbudet var lovlig i henhold til konkurransereglene, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Forbud mot dobbeltroaming betyr: Når en leverandør uten nett har kjøpt seg nettilgang hos én av de to landsdekkende netteierne, så kan den andre netteieren nekte tilgang til sitt nett.

– Hvis en leverandør kunne kjøpe tilgang i to landsdekkende nett, kunne de fått bedre dekning enn det netteierne selv kunne tilby, sier kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri i Telenor.

Og her mener altså Telenor at de har dekning i rettsavgjørelsen i Asker og Bærum tingrett.

Telenor satte utbyggingen av et tredje mobilnett i fare

Konkurransetilsynet mener at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling gjennom to typer handlinger i perioden 2010 til 2014.

Disse handlingene skal ha satt utbyggingen av et tredje mobilnett i fare, heter det i pressemeldingen.

Network Norway bygget ut et tredje mobilnett fra 2007 sammen med Tele2. Telenor var forpliktet til å gi disse aktørene tilgang til Telenors nett i de områdene der det tredje nettet ikke var ferdig utbygd.

Network Norway skiftet navn til ice.net i 2015.

– Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier Sørgard.

Har inngått eksklusive avtaler

– Det første misbruket gjelder Telenors avtalevilkår for å gi Network Norway tilgang til Telenors nett i den perioden det tredje nettet ble bygget ut. Disse vilkårene reduserte lønnsomheten ved utbyggingen av det tredje nettet, sier Sørgard.

I dag er det kun to landsdekkene mobilnett i Norge: Telenor og Telia. Andre mobiloperatører er avhengig av å kjøpe tilgang til disse mobilnettene for å kunne levere tjenester til sine kunder.

– Det andre misbruket dreier seg om at Telenor har inngått eksklusivavtaler med fire mobiloperatører og på denne måten begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder, sier Sørgard.

– Det er trist dersom dette er sant

Administrerende direktør i ice.net, Eivind Helgaker, presiserer at det er for tidlig å si noe særlig om saken.

– Dersom dette er sant, så er det veldig trist. Det bør ikke være slik i Norge at de dominerende selskapene misbruker sin posisjon.

Helgaker har ikke vært tilknyttet Network Norway og kjenner dermed ikke saken fra innsiden. Han vil ikke kommentere på hvordan Telenor har opptrått overfor ice.net etter at han tok over som leder.

Vurderingene er foreløpige

Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at vurderingene som presenteres i varselet er foreløpige, og at det ikke er truffet endelig vedtak i saken.

Telenor har frist til 1. mars 2017 med å inngi sine merknader til varselet.

Svendsen i Telenor kommer i pressemeldingen med et hjertesukk over fremdriften i Konkurransetilsynets saksbehandling.

– Vi har ventet i fire år på tilbakemelding fra Konkurransetilsynet. Derfor antar vi at vi må vente enda en stund før Konkurransetilsynets etterforskning får sin endelige konklusjon, sier hun.