Telenor kutter 180 stillinger i Norge

Ifølge en pressemelding fra selskapet vil virksomheten i Førde og Steinkjer bli lagt ned. Det gjelder også bedriftskundesenteret i Stavanger. I alt blir fem av Telenors 27 kontorer rundt om i landet berørt av kuttene. Kontoret på Lillehammer blir avviklet, og de ansatte blir overført til Fåberg. Også ved hovedkontoret på Fornebu vil det bli overtallige etter kuttene.

Telenor skriver at «om lag 180 ansatte vil bli berørt». Ifølge fagforeningen Negotia rammes rundt 200 ansatte, de fleste «godt voksne med lang ansiennitet».

Telenorledelsen: «Må fornye og endre kompetansen»

Selskapet begrunner kuttene med at de har behov for å «tilpasse selskapet til de fundamentale digitale endringene i samfunnet, og de stadig skiftende rammevilkårene i markedet», heter det i pressemeldingen.

– Mange medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor i mange år har i dag fått en tung beskjed. De skal nå få tett oppfølging i den videre prosessen. Det er ingen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, men samtidig må vi fornye og endre kompetansen vår, skriver Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Hun sier at deres ambisjon er å «tilby kundene enkle, automatiserte og mer selvbetjente tjenester, som fungerer raskt og effektivt».

– Telenor skal lede an i digitaliseringen av Norge, og det innebærer at vi oftere enn før må gjøre endringer i vår egen organisasjon og måten vi jobber på, skriver Berit Svendsen i pressemeldingen.

Her kutter de

Her kommer kuttene som Telenor-styret har vedtatt:

Steinkjer-kontoret blir lagt ned. De 21 ansatte får tilbud om sluttpakke.

Kontoret i Førde i Sogn og Fjordane legges ned. De 17 ansatte får tilbud om å jobbe ved Rørvik-kontoret i Nord-Trøndelag eller sluttpakker.

Kundesenteret for bedrifter i Stavanger legges ned. Det rammer 84 ansatte. De får tilbud om jobb andre steder i andre landsdeler, som Rørvik i Nord-Trøndelag eller Kongsvinger i Hedmark, eller sluttpakke.

Rundt 60 personer ved bedriftsdivisjonen får tilbud om sluttpakker. De fleste av disse jobber på Fornebu.

Kontoret på Lillehammer legges ned om en måned. De 46 ansatte flyttes til Telenor-kontoret på Fåberg.

– Opprørende

– Dette er opprørende. En del av de berørte ansatte kunne fortsatt hatt jobber fremover, dersom ledelsen hadde fulgt Negotias oppfordring om større fokus på kompetanseheving og kompetanseendring av egne ansatte, sier Roger Rønning, konserntillitsvalgt for fagforbundet Negotia i Telenor i en pressemelding.

Forbundet har 21.400 medlemmer på drøyt 1600 arbeidsplasser i norsk næringsliv.

– Det er i hovedsak godt voksne ansatte med lang ansiennitet som blir satt på overtallighetsliste. I samfunnsdebatten så kommer det frem at det bør legges til rette for at folk skal stå lengre i jobb. Telenor følger ikke denne personalpolitikken, heller det motsatte, hevder Rønning i meldingen.

– Dette er en elendig utøvelse av personalpolitikken, legger den tillitsvalgte til.

– Kynisk og forkastelig

– Det er en rå og kynisk personalpolitikk fra Telenors side, skriver Jan Olav Andersen, leder av El- og IT-Forbundet, i en e-post.

Han mener nedbemanningen er hensynsløs.

– De kvitter seg med erfaring, og erstatter noe av den med nyrekrutterte medarbeidere som får 150 000 kr mindre i årslønn. Telenor Norge er ikke et selskap som sliter med inntjeningen, så dette er rett og slett kynisk og feilslått omstilling, skriver Andersen i eposten.