I en børsmelding mandag formiddag opplyser konsernet at de vil legge ut 42.500.000 av sine aksjer i selskapet for salg gjennom et offentlig tilbud i USA. Det dreier seg om Telenors amerikanske depotaksjer i Vimpelcom.

Telenor eier rundt 580 millioner aksjer i selskapet. Det tilsvarer rundt 33 prosent av utestående aksjer. Transaksjonen utgjør 24,5 prosent av aksjene Telenor eier og 8,1 prosent av alle aksjene i Vimpelcom.