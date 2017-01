Tidenes sjømatrekord – eksportverdien opp 23 prosent

Det er en økning på 17 milliarder kroner, eller 23 prosent fra rekordåret 2015, viser årsstatistikken fra Norges sjømatråd.

Hele 71 prosent av inntektene kommer fra oppdrettsnæringa. Til tross for at volumet gikk ned med 3,5 prosent, økte inntektene fra laks og ørret med 31 prosent.

– Vi forventer fortsatt prisvekst for laksen ut til konsument i flere europeiske land. Dette gjelder både for fersk naturell laks og for bearbeidede produkter som fryst og røkt laks, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Hvitfiskrekord

Også de tradisjonelle fiskeriene opplevde tidenes beste år i fjor. I distriktet til Norges Råfisklag fra Mørekysten og nordover ble det omsatt fisk til en førstehåndsverdi på 11,5 milliarder kroner. Det er 20 prosent over fjorårsrekorden og tredje år på rad at den norske fiskeflåten opplever sitt beste år noensinne.

Den totale eksporten av hvitfisk endte på 13,8 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på 6 prosent og en oppgang i volum på 7 prosent.

– Det bør være mulig å ta ut høyere pris for hvitfisken, på linje med laksen. For å komme dit, må vi ha større oppmerksomhet rettet mot markedet og gjøre hvitfisken tilgjengelig i større deler av året. Det krever produktutvikling innenfor tilbudet av både fersk og fryst frisk, sier Larsen.

– Store muligheter

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) sier seg fornøyd med en sjømatnæring som stadig setter nye rekorder, og som nå eksporterer til 150 land.

– Man skal ikke legge skjul på at både valutakurs og gode markeder er noe av forklaringen. Men vi skal heller ikke stikke under stol at sjømatnæringa over lang tid har gjort en god jobb med å bygge opp kvalitet og merkevarer, særlig for norsk laks, sier Sandberg til NRK.