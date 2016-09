Ifølge Rogoff kan en katastrofal «hard landing» for en av de viktigste motorene for global vekst ikke utelukkes:

– Jeg tror veksten i økonomien bremser opp mye mer enn de offisielle tallene viser, sier han.

Også andre eksperter ser grunn til uro: Kinas gjeld kan utløse ny global krise

– Kan ikke fortsette

– Hvis du vil studere en del av verden som har gjeldsproblemer, så se til Kina. De har en gjeldsdrevet vekst, og slikt kan ikke fortsette for evig, sier Rogoff.

I forrige uke konstaterte den globale organisasjonen for sentralbanker, The Bank of International Settlements, at Kinas forhold mellom gjeld og bruttonasjonalprodukt (BNP) var 30,1 prosent. Beregningen, som viser mengden av gjeld sammenlignet med årlig vekst, førte til økt frykt for at Kinas økonomiske vekst er basert på en ustabil kreditt-boble, skriver BBC.

Englands sentralbank karakteriserer tallet som «svært høyt», og vil nå teste hvordan britiske banker er eksponert mot en kinesisk nedtur.

Økonomien vokser fortsatt, men fjorårets vekst var den svakeste på 25 år

Ingen erstatning

Rogoff, som nå er professor ved eliteuniversitetet Harvard, er bekymret for at «alle» synes å mene at Kinas økonomi er så annerledes enn andre lands, på grunn av dominerende statlig eierskap og kontroll:

– Slik er det bare til en viss grad. En «hard landing» i Kina gir virkelig grunn til bekymring, sier den tidligere IMF-toppen, som frykter at problemene snart vil øke.

– Vi har tatt for gitt at hva enn Europa eller Japan foretar seg, så vil i det minste Kina fortsette videre fremover, sier han, og slår fast at det ikke er noe land som kan erstatte den rolle Midtens rike spiller i verdensøkonomien:

– Jeg tror at India vil komme for fullt en dag, men størrelsen (på økonomien, red.anm.) er nå falt så langt etter, at den ikke kan kompensere, sier Ken Rogoff.

facebook.com/jorgenlohne

twitter.com/JorgenLohne

jl@ap.no