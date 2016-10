Tjener du over én mill: Skattekutt 2400 kroner. Tjener du rundt 325.000: Skattekutt 600 kroner.

Få det siste om statsbudsjettet: Følg vår direkteblogg

Som så ofte før med skattelettelser: De som tjener mest betaler mest skatt i utgangspunktet. Dermed får de også de største lettelsene.

Finansdepartementets tabeller viser at lettelsene stiger jevnt med inntekt:

Lavtlønte som tjener mellom 300.000 og 350.000 kroner får en lettelse på i gjennomsnitt 600 kroner

Personer med over 1 million kroner i brutto inntekt får i gjennomsnitt en lettelse på 2400 kroner. Lettelsen i formuesskatten står for godt over halvparten av dette.

Samlet lettelse: 3,8 mrd.

Lettelsene i skatt på formue og inntekt for personer er i sum rundt 3,8 milliarder kroner.

Dette fordeler seg slik på ulike inntektsgrupper:

1,4 millioner skattytere med brutto inntekt på over 500.000 kroner får lettelser på i alt 2,1 milliarder kroner.

Nær 2,9 millioner skattytere som tjener under 500.000 kroner får lettelser på knapt 1,7 milliarder kroner.

Jensen gir og tar

Finansminister Siv Jensen både tar og gir overfor personer:

Skattesatsen på netto inntekt for personer blir redusert fra 25 prosent til 24 prosent. Det er en påløpt lettelse på 11,1 milliarder kroner

fra 25 prosent til 24 prosent. Det er en påløpt lettelse på 11,1 milliarder kroner Den såkalte trinnskatten på brutto inntekt øker med knapt 8,6 milliarder kroner. Dette er en progressiv skatt der satsen stiger med brutto inntekt.

med knapt 8,6 milliarder kroner. Dette er en progressiv skatt der satsen stiger med brutto inntekt. Formuesskatten blir redusert med 0,5 milliarder kroner.

med 0,5 milliarder kroner. Andre lettelser i personskatten er drøyt 0,8 milliarder kroner. Økt minstefradrag står for det meste av denne lettelsen.

i personskatten er drøyt 0,8 milliarder kroner. Økt minstefradrag står for det meste av denne lettelsen. I sum blir dette skattelettelser på inntekt og formue for personer på rundt 3,8 milliarder kroner

Lavere formuesskatt til høye inntekter

De påløpte lettelsene i formuesskatten er på 0,5 milliarder kroner neste år.

Regnet over gjennomsnitt for ulike bruttoinntekter vil alt tilfalle personer med bruttoinntekt over 600.000 kroner.

Personer med brutto inntekt over 1 millioner kroner får knapt 350 millioner kroner av lettelsene i formuesskatten.