To banker til setter opp boligrenten

Danske Bank følger dermed DNB og Nordea som allerede har satt opp renten.

I en pressemelding forklarer banken renteendringene med endringer i markedssituasjonen.

– Etter at Norges Bank satte ned styringsrenten i vår har pengemarkedet steget mens det var forventet å falle. Dette gjør at prisen på penger har steget, og utviklingen i dette markedet er blant faktorene som styrer prissettingen vår, sier Danske Bank sjef i Norge, Trond Mellingsæter til NTB.

Økningen betyr at ny listepris for Boliglån Ung blir 2,25 prosent og for boliglån 80 prosent over 2 millioner kroner 2,60 prosent.

Endringen gjelder fra 23. november for nye kunder, og fra 23. januar for eksisterende kunder.

– Økte markedsrenter

Regionbanken Sparebanken Sør har også besluttet å øke utlånsrentene med inntil 0,15 prosentpoeng.

– Det er økte markedsrenter og den generelle markedssituasjonen som er bakgrunnen for at vi øker rentene, sier direktør for personmarked i Sparebanken Sør, Gunnar P. Thomassen, til Fædrelandsvennen.

– Noen lån får ingen renteøkning, andre får 0,15 prosentpoengs økning, mens noen vil få et sted i mellom, forteller Thomassen.

Renteøkningen gjelder i denne omgang kun på utlån.

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 23. november, mens rentene på eksisterende lån blir endret med virkning fra 25. januar 2017.