Tøffere konkurranse gjør det billigere å nå «solskinnsstaten»

Etter at SAS kom tungt inn på ruten i konkurranse med Norwegians rute til Fort Lauderdale, har priskurven bare gått en vei – nedover.

– Jeg tror aldri jeg har sett lavere priser, sier markedssjefen i Ticket reisebyrå, Ellen Wollf Andresen, til Aftenposten.

Ticket er landets største byrå for privatreiser og merker at interessen for USA generelt er i ferd med å ta seg opp igjen.

Presser hverandre i pris

De to flyrivalene har presset hverandre i pris den siste tiden, og det er ikke spesielt vanskelig å få direktebilletter fra Oslo til denne sørlige delen av Florida i vinter for rundt 3.000 kroner tur/retur. Det er bortimot et par tusenlapper lavere enn normalprisen før det ble direktekonkurranse.

For de reisende er det en god nyhet at denne krigen kan komme til å pågå riktig lenge, for det er 2100 flere flyseter som skal fylles hver uke når SAS nå har gått i gang med sin nye satsing fra Oslo.

SAS’ konsernsjef Rickard Gustafson var med på åpningsturen fra Gardermoen onsdag, og sier til Aftenposten at selskapet kommer til å følge med videre ned hvis prisutviklingen skulle tilsi det.

Betjener to markeder samtidig

– Vi er svært tilfreds med den responsen vi har fått hos de reisende med de nye langrutene våre. Skal vi lykkes videre må prisen være riktig i forhold til våre konkurrenter. Det er mange billige billetter ute i markedet nå, og vi kommer til å svare på ethvert utspill i priskonkurransen. Folk skal føle at de får en god pris i forhold til den kvaliteten de får på reisen, sier han.

SAS-ruten til Miami går fire ganger i uken fra Oslo og tre fra København. Slik kan den samme ruten betjene to markeder samtidig. Fra Oslo blir det avgang på tirsdag, onsdag, fredag og søndag.

– Det er første gang vi deler en rute mellom to av våre hovedsteder. Hvis dette blir en suksess kan vi godt tenke oss flere slike løsninger fordi det gir oss muligheten til større bredde i vårt rutetilbud, sier Gustafson.

Norwegian flyr i vinter to ganger i uken fra Oslo.

Tøffe tak, innrømmer Norwegian

Hos Norwegian innrømmer kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen at konkurransen om norske passasjerer til Miami-området blir hardere.

Han gjør det også klart at selskapet er klar til enhver priskamp som andre selskap måtte sette i gang.

– Ja, konkurransen blir jo tøffere når flere aktører skal betjene det samme markedet. Vi lever godt med at flere har fått øynene opp for Florida etter at vi har tilbudt direkteruter dit i lang tid. Vi skal fortsatt tilby lave priser, sier han.