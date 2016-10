Tror ikke på oljekutt fra Opec og Russland

Organisasjonen av oljeproduserende land (OPEC) satte ny produksjonsrekord i september, ifølge en fersk rapport fra det internasjonale energibyrået IEA. Også Russlands oljeproduksjon var på sitt høyeste nivå siden Sovjetunionens fall.

Sist måned ble OPEC-landene enige for første gang på åtte år om å kutte oljeproduksjonen for å bidra til å øke oljeprisen, og tirsdag kom Russland etter og sa at også russiske oljeselskap vil kutte produksjonen.

Men oljeanalytiker Torbjørn Kjus i DNB tror ikke man vil se noe reelt kutt i produksjonen hverken fra OPEC-landene eller Russland når det kommer til stykket.

– Spillteori

Han peker på at det allerede er klart at OPEC-landene Libya og Nigeria kommer til å stå utenfor kutt-avtalen, og øke produksjonen fremover.

– Jeg har bakt inn vekst fra disse landene, og tror de kommer til å øke produksjonen litt mer enn resten av OPEC kommer til å kutte, sier han.

Siste gang OPEC-landene møttes var det Saudi-Arabia som veltet enigheten. Her kan du lese hvorfor.

Opec-landene avgjør på et møte i slutten av november hvor mye hvert land må kutte i produksjonen. Kjus understreker at kuttambisjonene til OPEC historisk har vært høyere enn fasiten. Han viser til at OPEC-landene de to siste kuttrundene, i 2001–2002 og 2008–2009 har endt med å kutte henholdsvis 74 prosent og 85 prosent av det som var ambisjonen.

Årsaken er usikkert tallgrunnlag og manglende sanksjonsmuligheter landene mellom.

– Det blir som spillteori der alle satser på at Saudi-Arabia gjør mesteparten av jobbe, og at de selv kan oppnå høyere oljepris uten selv å kutte i produksjonen sier han.

– I denne runden tror jeg de kommer til å levere omtrent 50 prosent av kuttene de legger opp til, legger han til.

Lavere produksjon og høyere pris

Noe produksjonskutt fra Russland av betydning har han heller ikke særlig tro på, til tross for at både Putin og Russlands energiminister Aleksandr Novak har sagt at russiske selskaper er villige til å kutte produksjonen.

– Jeg vil ikke legge inn dette før vi ser det kommer mindre olje ut av Russland, sier han, og peker på at landet ikke har kuttet som varslet i lignende situasjoner tidligere.

Kjus tror likevel den globale oljeproduksjonen vil falle svakt fremover, selv om OPEC ikke får til kutt. Årsaken er at produksjonen faller i mange andre land. Han tror det vil gjøre at oljeprisen stiger til 55 dollar fatet i snitt i årets siste måneder, før prisen øker til rundt 60 dollar fatet i løpet av første kvartal neste år.

Oljeprisen har allerde steget en god del i høst. Det er delvis basert på rykter om at en OPEC-avtale var på gang

Tror Saudi-Arabia vil ta ansvar

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea er enig med Kjus i at det er høyst usikkert om OPEC vil klare å kutte produksjonen, men er noe mer optimistisk både på organisasjonens og Russlands vegne.

Hun viser til at OPEC har antydet et kutt i produksjonen på mellom 600.000 og 1 million fat per dag, mens Libya og Nigeria kan øke sin produksjon med maksimalt 300.000 fat til sammen.

– Saudi-Arabia har indikert at landet kan kutte 500.000 fat alene, sier Saltvedt.

Hun tror det er mest sannsynlig at OPEC blir enige om et moderat kutt under møtet 30. november, og at kuttene begynner å få effekt fra januar neste år. Hun har også tro på kutt fra Russland, som nylig inngikk en samarbeidsavtale med Saudi-Arabia om å overvåking av oljemarkedet.

Hun beregner også at oljeprisen vil øke til 55 dollar fatet i årets siste måneder, og at prisen vil passere 60 dollar i løpet av første halvår neste år.