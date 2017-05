Trumps luksushotell: Suite til 90.000 kroner pr. natt

Svenska Dagbladet har laget listen over noen av de mest eksklusive hotellene og hvor mye det koster å bo på noen av hotellenes suiter:

Trump International Hotel Washington D.C

I Washington D.C er det gamle statlige posthuset på Pennsylvania Avenue blitt restaurert til et luksushotell.

Renoveringen av bygget startet i 2014, og i september 2016 sto hotellet klart under navnet Trump International Hotel Washington D.C. Prisen ble på 200 millioner dollar.

Svenska Dagbladet/AP

Hotellet har 263 hotellrom og suiter, og vil man ha det ekstra luksuriøst, kan man blant annet bo i Trump Townhouse, som er den største suiten i Washington D.C på over 580 kvadratmeter.

Den toetasjes suiten har blant annet to romslige soverom i andre etasje samt spa-baderom og treningsrom. Med suiten har man også tilgang til butler, kokk, sjåfør og personlig trener.

Prisen havner på 9600 dollar pr. natt, noe som tilsvarer rundt 90.000 kroner.

Trump International Golf Links & Hotel Doonbeg

I tillegg til at Trump Hotels er etablert i flere amerikanske storbyer, så har selskapet siktet seg inn på landsbygda og golf.

Utenfor Doonbeg på Irlands vestkyst ble golfresorten kjøpt av Trumps organisasjon i 2014.

IBL/Svenska Dagbladet

Etter innkjøpet ble en arkitekt hyret inn for å omforme golfbanene og i 2016 ble hotellets nye golfbane innviet med 18 hull. Hotellet har fem-stjernes hotellsuiter.

Albemarle Estate at Trump Winery

Sør for Charlottesville i Virginia finnes Albemarle Estate at Trump Winery, som i stedet for å fokusere på golf har en tilhørende vingård.

Herregården minner om klassisk gregoriansk arkitektur og er nabo med herregårdene som en gang tilhørte de tidligere 1700-tallspresidentene James Monroe og Thomas Jefferson.

Inne i hotellet finnes Waterford krystallkroner i klassisk stil og håndlagde messingdetaljer for å skape en stemning fra en svunnen tid.

Selve herregården er på nærmere 2500 kvadratmeter med 45 hotellrom. Foruten å være omkranset av vingårder finnes det tilhørende engelske hager.

Trump Turnberry, A Luxury Collection Resort

I likhet med Hotel Doonbeg er Trump Turnberry orientert mot golf. Hotellet, som har plass til 400 gjester, er lokalisert på Skottlands vestkyst.

IBM/Svenska Dagbladet

Men det er ikke bare golf som er i fokus på hotellet, for hotellet åpnet i 2016 The Donals J. Trump Ballroom, en ballsal for bryllupsfester. Vil man bo på hotellet koster det ca. 3500 kroner for et av hotellets «guest rooms», som gir utsikt over golfbanene og havet.

Trump International Hotel Waikiki

Vil man leve i luksus på Hawaii, så finnes det Trump International Hotel der.

På Hotel Waikiki i Honolulu er det 462 hotellrom og en såkalt «infinity pool», i sjette etasje, som gir besøkende en fin utsikt til morgenbadet.

Om man under sitt besøk velger hotellets dyreste alternativ, får man en taksuite med en prislapp på over 28.000 kroner pr. døgn. For den summen får man tilgang til en altan på hotellets tak med eget basseng og bar, samt to soverom med havutsikt.

Trump International Hotel & Tower Panama

Med 70 leiligheter som strekker seg mot himmelen i Panamas havn, er Trump International Hotel & Tower Panama den høyeste bygningen i Mellom-Amerika, hvilket garanterer en fin utsikt over både byen og Stillehavet.

Det mest luksuriøse rommer på hotellet, the presidential suite, er en romslig leilighet på 145 kvadratmeter beliggende på 35. etasje. Vil man bo i suiten, koster en natt 2127 dollar, som tilsvarer rundt 19.000 kroner.