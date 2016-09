Tysk storbank selger unna for å betale bøter i USA

Presset på den tyske storbanken Deutsche Bank lettet utpå dagen onsdag.

Da annonserte banken at den har solgt sin britiske forsikringsvirksomhet Abby Life til britiske Phoenix Life Holdings Ltd. Prisen er 935 millioner pund (10,5 milliarder kroner).

Salget er betinget av godkjenning fra de britiske konkurransemyndighetene.

Solid bot

Banken har kommet under hardt press etter at det nylig ble kjent at amerikanske myndigheter krever 14 milliarder dollar (113 milliarder kroner) av banken.

Betalingen skal inngå i et forlik knyttet til bankens salg av råtne boliglån i forkant av finanskrisen i 2008.

Det er antatt at summen i det endelige forliket ender lavere.

Avhengig av den endelige botens størrelse, vil banken kunne miste så mye kapital at den bryter med EU-reglene for hvor mye penger banker må ha i sikkerhet.

Kravet har skapt bekymringer om bankens finansielle helse. Slikt smitter fort over på investorer og aksjekurser.

Fakta: Deutsche Bank 2015 Underskudd: 6,8 milliarder euro (65 mrd. kroner) Antall ansatte 101.000 Antall filialer: 2790 Børsverdi onsdag 28.9.16: 15 mrd. euro (160 milliarder kroner) Kilder: Deutsche Bank og Bloomberg.

Kursen mye ned

Onsdag morgen falt kursen 3 prosent på Frankfurt-børen i takt med at mange ville selge aksjen. Den var da nede i 10,22 euro.

Kursen stabiliserte seg da salget av Abby Life ble kjent. Bare siden november i fjor har aksjen falt fra 27,80 euro.

– Jeg vil bare si at Deutsche Bank er en del av den tyske bank- og finanssektoren. Vi håper selvsagt at alle selskaper, også hvis de møter midlertidige problemer, kan utvikle seg i riktig retning, sa forbundskansler Angela Merkel i Berlin.

Mandag nektet banken for at den hadde søkt hjelp fra tyske myndigheter.

Meldte om redning

Men onsdag meldte den tyske avisen Die Zeit at myndighetene jobber med en redningsplan for banken. Planen skal gi Deutsche Bank et pusterom for å selge unna eiendeler til akseptable priser.

Meldingen ble overfor nyhetsbyrået Reuters kontant avvist av en talskvinne for det tyske finansdepartementet.