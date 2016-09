Undersøkelse: Kvinner spiller mest nettpoker, menn kjøper mest klær og sko på nett

Trodde du at kvinnene står det voksende omfanget av netthandel med klær, sko og interiørvarer? Og at det er menn som stort sett satser penger på nettspill?

En rapport fra nettbetalingsselskapet DIBS, «Payment Services for 2016, Norsk E-handel», antyder en helt annen virkelighet:

Totalt sett viser tallene fra DIBS at det er menn i alderen 25-34 år som er de aller ivrigste kundene i e-handelen. Samme bilde viser seg i varegruppen hus og hjem, der unge menn uten sammenligning er de største forbrukerne.

De samme unge mennene er den største kundegruppen for kjøp av klær og sko på nettet. Denne varegruppen er den nest mest populære handelsvaren for nordmenn på nettet – kun slått av reiser.

LES OGSÅ: Nordmenn har gått sjololadebananas på nett

Kjøper mer enn data og ekektronikk

Katrine Lunke

– Dette resultatet har overrasket oss, og vi tror det har sammenheng med at menn er blitt mer fortrolig med netthandel. Før kjøpte menn mest elektronikk og data, men har nå fått så god erfaring at de har utvidet sortimentet til å omfatte klær og sko. Så skal vi jo heller ikke unnslå det forhold at det er forbundet med mindre plunder å handle slike varer på nettet fremfor i fysiske butikker. Det betyr nok mye for mange menn, sier daglig leder for DIBS Payment Services i Norge, Henrik Begby Andersen, til Aftenposten.

LES OGSÅ: Slik gikk det da vi testet netthandel med mat

FAKSIMILE

Hvem tror du spiller mest?

Pengespill, som poker og kasino, står for en omsetning på tre milliarder kroner, til tross for at det kun er hver tidende nordmann som deltar i slik aktivitet.

På samme måte som for klær og sko, er tallene for nettgambling egnet til å overraske.

Det er ikke menn, men derimot unge kvinner i alderen 15-24 som leder an i spilleaktiviteten. Totalt sett er det like mange kvinner som menn som spiller på nett.

Denne situasjonen er helt motsatt i Sverige, her bruker svenske menn 10 ganger så mye penger på spill som det svenske kvinner gjør.

– Dette er vanskelig å si, men vi regner med at gambling for mange er Lotto og Norske tipping spill. Og dette foregår jo i dag mer eller mindre utelukkende på nett for de unge, mener Begby Andersen.

LES OGSÅ: Rema 1000 kjøper seg inn i netthandel med mat

Fakta: DIBS-undersøkelsen Norsk E-handel er en statistikkfylt rapport om utviklingen innen elektronisk handel. Rapporten er basert på en undersøkelse gjennomført av You Gov i andre kvartal i 2016. Den bygger på intervjuer med rundt 5.000 respondenter, hvorav 1.000 i Norge. Rapporten inneholder også data fra DIBS’ egne databaser basert på faktiske transaksjoner.

Ikke bare pris som avgjør

Rapporten bekrefter med all mulig tydelighet at den samlede norske netthandelen er inne i en rask utvikling. I løpet av de siste tre årene har omfanget økt med 50 prosent.

Omsetningen i 2015 kom opp i 90,6 milliarder kroner. Sverige, som har dobbelt så stor befolkning som Norge, klarte så vidt å komme over 100 milliarder kroner.

– Nordmenn har alltid brukt mer per vare enn våre svenske naboer. Vi har rett og slett bedre råd. Nordmenn er også tidlig ute i å ta i bruk ny teknologi og på flere områder er vi raskere enn svenskene, mener Begby Andersen.

Rapporten viser også at de ikke lenger er pris som er avgjørende for å handle på nett. 66 prosent svarer at de handler på nett for å spare tid.

LES OGSÅ: Problemene tårner seg opp for Rema 1000

Kjøper helst på mobilen

Det er ingen tvil om hva som er blitt den aller viktigste plattformen for denne handelen: Mobiltelefonen.

Undersøkelsen viser at 48 prosent av norske forbrukere i dag bruker mobil eller nettbrett til online-kjøp. Mobilens vekst er formidabel: Antallet forbrukere som handler på nett via mobilen har steget med 140 prosent på fire år.

– Om noen år vil det være enda enklere å handle fra mobil ettersom nesten all utvikling innenfor betalingsløsninger på nettet har fokus på nettopp denne kanalen, mener den danske e-handelseksperten Patrik Müller.

LES OGSÅ: Tidenes nes beste sommer for svenskehandelen

Velger mer norsk

Andre funn i undersøkelsen viser: