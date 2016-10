Valutaekspert spår dollar i 6,50 og euro på 8,20

Mens eksportindustrien har gledet seg, har valutasituasjonen de sier par årene vært svært ugunstig for nordmenn på utenlandstur.

Nedturen i oljeindustrien har svekket den norske kronen kraftig, og gitt oss mye dårligere kurser på de viktige valutaene euro, dollar og pund.

Resultatet har for mange vært tøffe kredittkortregninger etter ferieturer til våre mest populære feriemål utenfor landets grenser.

Den siste måneden har imidlertid kronen styrket seg.

Tirsdag ettermiddag ser det slik ut:

En euro koster 8,92 kroner

En amerikansk dollar koster 7,99 kroner.

Et britisk pund koster 10,18 kroner

En svensk hundrelapp koster 92,87 kroner

Den gledelige meldingen fra valutaanalytikerne i Norges to største banker er at denne gunstige valutautviklingen vil fortsette.

Euro og dollar videre nedover

Etter at vi i fjor måtte ut med over 13 kroner for ett britisk pund, er det nå bedring i vente og det nokså raskt:

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets mener at vi kommer til å se 9-tallet på pundet allerede til våren.

– Ja, kronen vil fortsette å styrke seg over tid og dette vil skje i rykk og napp. Kronen er fortsatt svakere enn hva utsiktene for norsk økonomi skulle tilsi. Selv etter den siste tids kronestyrking har vi en unormalt svak krone, mener han.

Østnor har også gode langtidsvarsler for to av de viktigste valutaene for norske ferieturister:

– Vi tror også på sikt at vi ser euroen ned i 8,20 kroner og dollaren helt ned i 6,50 kroner. Dollarens utvikling vil riktignok ta litt tid, her snakker vi om rundt fire år, mener Østnor.

Oljekutt godt for norske feriebudsjetter

Han sier at årsakene til den gunstige utviklingen for den norske kronens del er at utsiktene for norsk økonomi har bedret seg, og at sannsynligheten for at Norges Bank skal kutte renten har avtatt.

Også forrige ukes OPEC-beslutning om å kutte i oljeproduksjonen får betydning for norske ferieturisters lommebøker:

– OPEC-avtalen har bidratt til å redusere risikoen for en lavere oljepris, sier Østnor som understreker at hans anslag er betinget av at oljeprisen og veksten i norsk økonomi tar seg opp og at arbeidsledigheten har nådd toppen.

Varsler langvarig krone-styrking

Senioranalytiker i Nordea Markets, Ole Håkon Eek-Nielsen, tror også på en opptur for den norske kronen:

– Jeg tror vi ser starten på en ganske betydelig sterkere krone, men vanligvis tar denne prosessen ganske lang tid, sier han.

Analytikeren ser for seg en dollarkurs på 7,40 kroner om to års tid.

Eek-Nielsen sier at utenlandske investorer de siste par årene har hatt et dystert syn på Norge og norske kroner i lys av oljeprisfallet.

– Nå viser det seg at Norge går ganske godt selv på lav oljepris og Norges Bank antyder at de er ferdig med å kutte renten på et nivå høyere enn andre sentralbanker. Dette kommer overraskende på mange. Kronen kommer fra svært svake nivåer og potensialet for styrking er betydelig og kanskje særlig på litt sikt. Vi ser for oss euroen skal falle ned mot 8,50 kroner om ett år, tror Nordeas senioranalytiker.

Han tror imidlertid at pundet vil styrke seg etter hvert som det vil vise seg at England klarer seg bra etter Brexit, og forventer ikke å se at pundet faller under 10 kroner i verdi.