Venstre vil legge om oljeskatten

Med dagens skatteregime bidrar skattebetalerne med 78 prosent av selskapenes letekostnader, uavhengig av om det fører til lønnsomme funn. Det kan det bli slutt på dersom Venstre programkomité får det som den vil, skriver Dagsavisen.

– At staten uansett skal sponse et oljeselskaps leting etter olje begynner å bli risikabelt. Det meste av leteaktiviteten er nå i Barentshavet. Det er et krevende område, og det er stor usikkerhet knyttet til lønnsomheten, samtidig som etterspørselen etter olje og gass vil avta, sier Terje Breivik, som leder komiteen.

– Vi trenger et nytt skatteutvalg som kan revidere dagens skattesystem for oljebransjen med det i mente at lavt klimaavtrykk skal bli premiert, sier Breivik.

I tillegg vil programkomiteen ha permanent vern av sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Svalbard, Jan Mayen og Iskanten. Venstre vil også stimulere til å gjøre oljeproduksjonen renere.

– ENØK-tiltak og elektrifisering kan øke konkurransekraften i det tøffe markedet for fossil energi i fornybartidsalderen, sier Breivik.