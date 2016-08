– Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere? Nei, det har vi aldri hørt om, sier Ana Maria Aviles og Geir Sannes, som er innom banken sammen med datteren Ariana.

– Man stoler jo på banken og rådgiverne man møter her, sier Sannes.

Men historier om folk som har blitt rådet til å kjøpe usikre spareprodukter og fond de tapte penger på, har de hørt om.

– Jeg er fra Spania, og der er det fortsatt et stort problem. Det har vært flere rettssaker mot bankene. Jeg synes det er utrolig at folk kan tro på slike råd. Det er viktig å være litt skeptisk, sier Aviles.

Ordning skal sikre at kundenes behov kommer først

Aftenposten skrev nylig om bankmannen som etter 20 år i bransjen har dårlig samvittighet for det han kaller en rekke overtramp mot kundene.

Autorisasjonsordningen kom på plass etter en periode med sterk kritikk av bankenes rådgivningspraksis. Ordningen skal sikre at rådgiverne alltid setter kundenes interesser først. Men den er lite kjent, bortsett fra blant bankfolk selv.

– Ordningen er ikke markedsført noe særlig til kundene, og det er jo litt synd. Er man autorisert er det naturlig å bruke tittelen, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Omdømmesmell etter mange stygge saker

Ordningen ble etablert i 2009. Den gangen var tilliten til bankene på bunn, etter en rekke saker der rådgivere hadde solgt fond og såkalte strukturerte spareprodukter til kunder som absolutt ikke burde kjøpt dem.

Mange tapte sparepengene sine på «sparing uten risiko» og tok opp lån for å kjøpe svært usikre finansprodukter, mens bankene satt igjen med gevinsten.

Opprydningen til bankene fungerte, og tilliten økte igjen. Et av tiltakene var omfattende opplæring og test i etikk og rådgivning. 8000 godkjenninger senere er ordningen lite kjent.

Dagligbankundersøkelsen viste at omtrent 20 prosent av de spurte hadde hørt om ordningen i 2012. Året etter var det 19 prosent, deretter dalte det til 17 prosent.

– Det var nok mest blest rundt det i starten, innrømmer Siv Seglem som leder Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut).

Databasen, hvor alle autoriserte rådgivere kan sjekkes, har rundt 400 treff pr. måned. De som søker inkluderer ikke bare kunder men også potensielle arbeidsgivere og autoriserte selv, ifølge Seglem.

Fakta: Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Startet opp i 2009 og har nå 131 tilsluttede bedrifter. Har autorisert i overkant av 8000 rådgivere til nå. 6349 av disse er aktive. Autoriseringen tilsvarer 30 studiepoeng. Den endelige eksamineringen består av tre deler: en kunnskapsprøve, en praktisk prøve og et etisk dilemma. Rådgiverne må årlig oppdatere seg på fag og regelverk, samt løse et etisk dilemma for at autorisasjonen fortsatt skal være aktiv. Det er tre sjanser til å bestå prøvene. 780 rådgivere har strøket en eller flere ganger og deretter ikke gått videre for å bli autorisert. Fire rådgivere har mistet autorisasjonen sin siden 2012, og en har fått en advarsel for brudd på god rådgivningsskikk. Alle rådgiverne kan sjekkes opp i AFRs database.

Flest spør om låneråd

– Vi vet at kompetansen om personlig økonomi blant folk flest ikke er så veldig høy, og de fleste tror de kan mer enn de gjør. Derfor er det viktig at kundene kan stole på at rådgiverne setter deres interesser først, sier Siv Seglem.

Hun mener mange godt kunne stilt litt flere kritiske spørsmål.

– Da ordningen ble etablert fokuserte vi mest på sparerådgivning. Men veldig mange rådgivere bruker mesteparten av tiden sin på hverdagsrådgivning, som lån, arv og forsikring, sier hun.

Hun understreker at det er bedriftene som må følge opp sine ansatte etter at de er autorisert.

– Det er for eksempel viktig å følge med slik at en ansatt som bryter god rådgivningsskikk ikke tar med autorisasjonen videre i neste jobb, sier hun.

Det bankkundene oftest spør om råd til er lån, viser Dagligbankundersøkelsen 2016, som TNS Gallup har utført for Finans Norge. På andreplass er spørsmål om sparing, deretter kommer dagligbanktjenester, forsikring, skatt og familierett.

Klagestormen har stilnet

– For ti år siden var det krise i bransjen og et enormt behov for kompetanseheving på investeringssiden. I dag er det nesten ingen som klager til oss om investeringsprodukter lenger, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Han understreker at det ikke bare var bransjen selv som gikk inn for bedring, men at nye EU-reguleringer satte høyere krav til finansielle rådgivere. Ordningen er dessuten frivillig.

– Men autorisasjon er ingen garanti mot å gjøre feil. Det er fortsatt et stykke igjen før kundenes beste alltid settes først, det er bare å se på rådene som gis i forbindelse med kredittkortgjeld, sier han.

– Sett bankene opp mot hverandre

Tidligere Dine Penger-redaktør Tom Staavi, nå informasjonsdirektør i Finans Norge, mener bransjen nå har mulighet til å evaluere rådgivningen bedre, ettersom rådgivere som gjør feil kan miste autorisasjonen.

– Folk kommer i banken for å få råd om mange ulike temaer og situasjoner. For eksempel har vi gått fra at pensjon var noe de fleste slapp å tenke på, til et individualisert system der en avgjørelse du tar i dag kan få store konsekvenser om 40 år, sier Staavi.

Han mener at forbrukere generelt må være kritiske i alle sammenhenger, kanskje spesielt når det gjelder å planlegge sin egen økonomi.

– Bankene lever tross alt på at kundene kjøper produktene deres, og det er viktig med konkurranse. Alle bør sette bankene opp mot hverandre og gjerne søke råd hos flere ulike rådgivere, sier Staavi.