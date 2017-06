Vil ta Egon til Storbritannia

Den trønderske restaurantkjeden solgte i fjor mat og drikke for drøyt 1,1 milliarder kroner hadde et overskudd før skatt på 167 millioner kroner.

– Det er store tall, men det viser bare at gjestene er fornøyd og kommer tilbake til oss gang etter gang, sier Dan Robert Halshamn til Adresseavisen. Han er daglig leder for drift i eierselskapet Norrein.

Omsetningsveksten var i fjor på ni prosent, og daglig leder Roger Halshamn medgir at det er ekstremt bra.

– Vi vet jo hvor mange nye konkurrenter som åpner opp hvert eneste år. Likevel holder vi stillingen, sier han.

Åpnet i Stockholm

33 år etter oppstarten har kjeden nå 39 restauranter, der alle utenom én ligger i Norge. Den eneste i utlandet ligger på det store kjøpesenteret Mall of Scandinavia like nord for Stockholm sentrum.

Stockholm-restauranten åpnet i november 2015, og hadde i fjor en omsetning på 45 millioner kroner og et overskudd på over en million. Norrein-ledelsen sier at dette er langt bedre enn de hadde forventet, og at de nå forhandler om flere mulige åpninger i og rundt Stockholm.

Samtidig har den første åpningen gitt muligheter som foreløpig bare er på planleggingsstadiet.

– At vi åpnet i Stockholm, har gitt ringvirkninger som har betydd at vi har fått flere tilbud fra andre deler av Europa. Vi har hatt møter med gårdeiere i Storbritannia, uten at det er blitt noe konkret ut av det, sier Dan Robert Halshamn, som foreløpig ikke vil si så mye mer om tilbudene.

Kjeden har siden oppstarten vokst sakte, men sikkert, og åpnet i fjor én ny restaurant på nesten 1000 kvadratmeter i Fredrikstad. De er nå i forhandlinger om en mulig nyetablering i Sandnes til høsten, mens de har en signert avtale om å åpne i Drammen neste år.

Fakta: Norrein AS Restaurantene: Gruppen består av 39 Egon-restauranter, i tillegg til Emilies Eld Restaurant og Bar, Prinsen hotell, Mølla Hotell på Lillehammer og interne regnskapstjenester. Starten: Egon-restauranten åpnet i Oslo i 1984, den neste i Søndre gate Trondheim i 1987. Eierne: Hovedeierne er de tre gründerne Roger Halshamn, Gerhard Nordberg og Olav Fallan og deres familier. Formue: I magasinet Kapital i fjor ble de oppført med en formue på 900 millioner kroner hver.

Lange avtaler

De understreker at de ikke åpner nye steder før de er helt sikre på at de har truffet riktig. Roger Halshamn forteller at de i lang tid forhandlet om å åpne en stor restaurant i et prestisjelokale på Aker brygge i Oslo, men sier at de ikke ble enige om lengden på leiekontrakten.

I utgangspunktet ble de tilbudt en avtale på ti år. Til sammenligning er leieavtalen ved den nye restauranten i Fredrikstad på 45 år.

Kun for abonnenter: Aftenposten har testet mattilbudet på Oslo Lufthavn

– Ti år går på et blunk. Vi kan ikke investere 40 millioner kroner i en ny restaurant, og så risikere at gårdeieren plutselig vil gjøre noe annet, sier Roger Halshamn.

De åpner heller ikke nye restauranter på under 750 kvadratmeter.

– Enkelte gårdeiere himler med øynene når vi sier nei, men vi går ikke inn før vi synes det er riktig, sier Dan Robert Halshamn.

Sistnevnte sier at de så langt også har takket nei til å etablere seg i Göteborg og Malmö, og at satsingen i Sverige i første omgang vil dreie seg om Stockholm og områdene rundt.

– Der kan det bli åpnet en ny restaurant tidligst i høst, men mest sannsynlig vil det skje i starten av 2018, sier han.