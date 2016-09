Vimpelcom-sjef går på dagen

Det var sent tirsdag kveld at Vimpelcom, som eies av russiske Alfa Group og norske Telenor, sendte melding om at Mikhail Slobodin trekker seg med umiddelbar virkning.

I børsmeldingen fra Vimpelcoms eierselskap i Nederland, blir det opplyst at den russiske antikorrupsjonsenheten knytter ham til en pågående etterforskning av hans tidligere arbeidsgiver, energiselskapet T Plus.

Ny Telenor-mann til topps

Kjell Johnsen, som overtar som Vimpelcoms sjef i Russland, har bakgrunn fra Telenor. Han har vært sjef for stormarkedsdivisjonen i Vimpelcom.

Den russiske antikorrupsjonsenheten arresterte mandag to direktører som var toppsjefer i T Plus’ forløper, KES Holding. De knyttes til mistenkelige betalinger av 800 millioner rubler (105 mill. kr) som skjedde da Slobodin var sjef i selskapet, skriver det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg.

Slobodin fortalte det amerikanske nyhetsbyrået at han mandag var på forretningsreise i utlandet.

Vimpelcom-korrupsjonen

Også Vimpelcom har vært i søkelyset for korrupsjon. Selskapet inngikk i februar i år et forlik med det amerikanske justisdepartementet som har etterforsket selskapet.

Vimpelcom gikk med på å betale 795 millioner dollar (6,6 mrd. kr) etter at det var avdekket at selskapet betalte bestikkelser for å sikre seg mobillisenser i Usbekistan.

To direktør i Telenor ble suspendert, mens Vimpelcoms tidligere norske toppsjef Jo Lunder fortsatt etterforskes av Økokrim for samme forhold.

Telenor vil ut av Vimpelcom

Telenors forrige styreleder Svein Aaser ble tatt i dragsuget etter at næringsminister Monica Mæland (H) ikke lenger hadde tillit til ham. Staten er største aksjonær i børsnoterte Telenor.

Den nye Telenor-sjefen, Sigve Brekke, har varslet at Telenor skal selge seg helt ut av Vimpelcom.

Vimpelcom har vokst gjennom etablering i mange tidligere sovjetstater og andre såkalte vekstmarkeder. Selskapet har i dag over 200 millioner brukere.