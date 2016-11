Zuckerberg om valgkampen: 99 prosent av innholdet er autentisk

I et innlegg på Facebook søndag svarer Mark Zuckerberg på kritikken.

«Av alt innehold som folk ser på Facebook, er 99 prosent autentisk. Bare en svært liten del er falske nyheter eller ren bløff, og bløffene begrenser seg ikke til en side av politikken, eller en politisk farge», skriver Zuckerberg.

Du kan lese hele innlegget her.

Zuckerberg medgir at det er en utfordring å identifisere hva som er sant og hva som er falskt.

– Mange artikler uttrykker en holdning som få støtter, og som de derfor melder inn som falske, selv om de ikke er det, skriver Zuckerberg.

Fremfor alt er Facebook-sjefen stolt over den rollen det sosiale nettstedet tok under valgkampen og valget.

– Vi hjalp mer enn to millioner velgere å registrere seg, og ut fra analyser ser det ut til at rundt det samme antallet velgere som ellers ville ha sittet hjemme, faktisk brukte sin stemmerett. Vi hjalp også velgerne å opprette kontakt med kandidatene, slik at de kunne få deres standpunkter direkte og dermed bli bedre informert, fremholder han.