- Julegjestene måtte ta med seg gavepapiret hjem

Det er 10 uker siden papiret ble hentet hos familien Iversen i Selvbyggerveien på Tonsen.

– Julaften måtte gjestene våre ta med seg julepapiret hjem, forteller Iver Aage Iversen.

Iversen har vært i kontakt med Veireno AS mange ganger, etter en høst med store innkjøringsproblemer for Renovasjonsetatens nye leverandør.

– Vi har måttet finne andre løsninger underveis. Hvis ikke ville papirhaugen vært mye større enn det som står her i dag, sier han.

– Det er helt håpløst, for papiret blåser av gårde. Og når det regner blir det til pappmasjé, sier han.

Allerede 7. desember var søppelkassen full, og ved siden av sto tre fulle poser med papir. Da ga han beskjed om at hvis papiret ikke ble hentet innen 13. desember ser han ingen annen utvei enn å hive papiret i restavfall. Fremdeles har ingenting blitt hentet. Iversen tror det gjør noe med folks holdning til å kildesortere når papiret ikke blir hentet over så lang tid.

Renovasjonsetaten: klagestrømmen er i ferd med å avta.

Renovasjonsetaten har fått 27 835 klager siden søppelkaoset startet.

– Vi er nå heldigvis i en situasjon hvor klager på manglende tømming av matavfall, plastemballasje og restavfall fra nå av skal føre til tømming påfølgende virkedag. Men fremdeles er det problemer med papirinnsamlingen, skriver Linda Thorsteinsen, informasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten i Oslo kommune, i en e-post til Aftenposten at

Fra og med 2. januar skal klager på papirinnsamlingen føre til tømming i løpet av tre virkedager, lover hun.

For å forebygge brannfare vil renovasjonsetaten intensivere kontroller i trehusbebyggelse, hvor eventuell opphopning av papir kan utgjøre en brannfare.

Blokkerte gaten med søppel da det ikke hadde blitt hentet på to uker.

Ellers har renovasjonsetaten har iverksatt kontroller av innsamlingen av alle typer avfall de to siste ukene i desember, og de vil følge opp videre de to første ukene i januar.

Blir det satt inn ekstramannskaper for å ta unna ribberester, fett og gavepapir i romjulen?

Veireno AS vil kjøre med full bemanning mellom jul og nyttår. Innsamlingen skjer frem til kl. 14.00 på nyttårsaften. De setter også inn ekstra biler og mannskap fra og med uke 51 og til og med uke 1, for å sikre at alle rutene blir fullført og at klager blir behandlet raskt, forsikrer Throsteinsen.

Renovasjonsetaten vil også se nærmere på hvordan Veireno behandler klagene som kommer inn, og gi fortløpende tilbakemeldinger til selskapet slik at feil blir rettet.

Mens tusenvis av søppelkasser og – containere i Oslo er blitt stående utømt i dager og uker, har Renovasjonsetaten (REN) gitt mulkt for manglende tømming av drøyt hundre kasser.

Hentetider i romjulen

På grunn av helligdag mandag 26. desember, vil det bli endringer i tømmedager i romjulen. Abonnenter som normalt får hentet matavfall, plastemballasje og restavfall tre ganger pr. uke, får i romjulen hentet avfallet på tirsdag og fredag. Abonnenter med tømming én gang pr. uke får hentet avfallet senest dagen etter normal tømmedag.

– Har man ikke fått avfallet hentet, oppfordrer vi til å fortsette å klage, men altså kun en gang pr. dag for å unngå merarbeid med klageeffektueringen, skriver Thorstensen.

Hvis avfallet fremdeles ikke blir tømt, så meld fra på telefon 21 80 21 80, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang pr. dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.