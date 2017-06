Fakta: Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam (29) Varaordfører i Oslo (ap) Født på Sri Lanka, vokst opp på Rødtvet, Linderud og Nedre Grorud, bor i sentrum. Best med Oslo: – Byen forandrer seg i megatempo. Jeg får både oppleve det utenfra og får lov til å styre. Verst med Oslo: – Jeg føler at Oslofolk ikke helt ser viktigheten av sin rolle som ambassadører for byen. Vi har alle et ansvar for folk som kommer hit, det håper jeg vi innser snart.

– Jeg liker mangfoldet i Oslo. Vi er både like og ulike. Når folk synes det er så utrolig at jeg er blitt varaordfører tenker jeg: Er det egentlig det? Hvorfor så overrasket, jeg har klart meg på lik linje med andre jenter og gutter i en ny generasjon. Det er så fint med Oslo, vi kan møtes på like premisser.

Så setter jeg pris på nærheten til alt, det er ikke langt å reise for å gjøre what ever. Du kan ta T-banen til Sognsvann eller til Grorud og Steinbruvann. Gå langs Aker brygge og ta en båttur på fjorden. Jeg liker det grønne og det blå.

Oslo må være den eneste hovedstaden i verden der de som liker å stå på ski kan gjøre det før jobb. Det betyr at du med ulike ønsker og forutsetninger kan utfolde deg fritt. Hvis det gjør hverdagen til folk bedre så gjerne for meg.

Jeg elsker mat og at det dukker opp nye restauranter jeg kan teste hele tiden. Er jeg skrubbsulten satser jeg på det faste, der jeg vet hva jeg du får. Andre ganger vil jeg prøve noe nytt, 50 – 50.

En kollega hadde vært i en by i Kina som vokser med et helt Oslo hvert år. Da blir jo Oslo en liten by, men vi er den raskest voksende hovedstaden i Europa. Bydelene i Groruddalen er som en landsby, men med ti minutter til Oslo sentrum. Du kan være opptatt av landsbyen din, men det urbane ligger i muligheten til å knytte hele byen sammen.

Jeg gikk på ungdomsskole i Groruddalen, men med fritt skolevalg, kunne jeg lett dra til Handelsgym i sentrum med T-banen. I Oslo får du begge deler.

SHOPPING

Steen & Strøm

Nedre Slottsgate 8

Espedal, Jan Tomas

– Jeg liker Steen & Strøm i sentrum når jeg skal kjøpe klær og sminke. Et trygt alternativ for både fest og profesjon. Hvis du plutselig trenger en Nobel-kjole, for eksempel. Det er mange butikker, veldig bra service, veldig effektivt og går fort.

BAR

Summit Bar, Radisson Blu

Holbergs plass

Signe Dons

– Jeg digger det stedet! De har kjempebra drinksmeny og nydelig utsikt. Et virkelig undervurdert sted. Mange ser ned på hotellbarer, men jeg oppfordrer mange flere til å teste ut denne.

NATUR

Vesletjern

Ammerud

– Vesletjern ligger vegg i vegg med ungdomsskolen på Apalløkka og jeg har alltid dratt dit. Et trygt sted å bade og fint å gå tur rundt. Jeg har faktisk tatt mine viktigste beslutninger mens jeg har gått tur der.

KULTUR

Oslo Nye Teater

Rosenkrantz’ gate 10

– Jeg går mye på Oslo Nye Teater. En ting er at jeg som politiker blir invitert på premierer, men jeg går ditt ofte ellers også. De har et mangfoldig spekter av ting, fra onemanshow til Hvem er redd for Virginia Woolf. Jeg glemmer aldri Spring awakening i 2010. Folk som gjennom kultur har utfordret det etablerte er alltid sterkt.

UTSKEIELSER

Palmyra kafé

Norbygata 15 A

– Skal jeg skeie ut får jeg lyst på karbohydrater, spicy kjøtt og tamilsk mat. Palmyra er ironisk nok navnet på det tamilske stedet. De har min favorittrett gjennom alle år, Kottrotti: Opphakkede nanbrød blandet med lammecurry og eggerøre. Også godt når du har hangover.

RESTAURANT

Mahayana

Stortingsgata 12

At jeg ofte går hit, handler litt om avstanden fra Rådhuset. Men det fineste er at de har så mye forskjellig asiatisk mat, malaysisk, kinesisk, vietnamesisk. Drar du dit med venner, får folk noe å velge mellom.

DEBATTARENA

Kulturhuset

Youngs gate 6

Rolf Øhman

Kulturhuset samarbeider med alle og har både lowkey og store arrangementer. Jeg liker å kombinere bar med debatt, etter en lang dag med møter har jeg ikke lyst til å sitte på et stivt konferanserom om kvelden. Det nye lokalet fungerer kjempefint. Enda mer uoversiktlig og det er bra. Shuffleboard er ikke min greie.

DRØMMESTEDET

Sørenga Badstue & Helårsbadeanstalt

Sørenga

Rolf Øhman

– Jeg har hørt om denne badstuen på Sørenga. Jeg elsker badstu, og kanskje har jeg lyst til å teste isbading. Kanskje blir det til vinteren.

