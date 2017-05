MITT OSLO: Tone Hansen (47)

Museumsdirektør på Henie Onstad Kunstsenter. Rådsleder for Norsk kulturråd. Utdannet kunstner.

BEST MED OSLO:

-Folkene som bor her

Oslo er blitt en åpen, urban og inkluderende by.

VERST MED OSLO:

-Dårlige forhold for sykling

Jeg sykler av og til til jobb. Det å sykle i sentrum, mellom biler og trikkeskinner, er ikke enkelt.

Det var studier ved Statens Kunstakademi som førte meg til Oslo. Etter en oppvekst i Klæbu i Trøndelag, føltes det å gå fra hybelen på Marienlyst via Bogstadveien og Slottsparken til skolen både skremmende og litt fasjonabelt for en 24-åring. Siden har jeg bodd over en kebabsjappe på St. Olavs plass, med kjempeutsikt i Enerhaug-blokkene og i kollektiv på Grünerløkka. Nå holder jeg til i en leilighet på Skillebekk, med mann og hund.

Alle årene i Oslo har forandret meg. Alle som går på kunstakademiet, kommer ut som en annen person. Min smak og stil er også annerledes. Jeg har gått fra å spise taco for første gang, og synes det var eksotisk, til å spise på Maaemo. Oslo har lært meg å bli en skikkelig matsnobb. Jeg spiser ute flere ganger i uken, og synes Oslo har passert Stockholm som restaurantby.

Skillebekk, der jeg bor, er nokså kjedelig. I dag ligger det kreative tyngdepunktet i Oslo i øst, med restaurantene, mathallen og de eksperimentelle galleriene. Jeg ser så mye kunst jeg kan, og mener det er viktig for jobben jeg har å være oppdatert på hva de mindre galleriene viser. For meg er essensen av Oslo den dynamikken du finner på østkanten.

Dan Petter Neegaard

1857

GALLERI

Tøyenbekken 12

De siste årene har det dukket opp flere nye gallerier på østkanten som viser ung, internasjonal samtidskunst på østkanten. 1857 på Grønland er et av de beste. Det ligger i en gammel trelasthall, en betongkloss med en veldig spesiell form. Fra gaten fremstår det som et slitt butikklokale, ved siden av en stoffbutikk. Men når du kommer inn, åpner det seg en stor hall. Her er det kunstnere som har bitt seg fast, og driver et galleri med et veldig proft program. Andre gallerier jeg vil anbefale, er NoPlace i Oslo gate 2B og VI, VII i Tordenskiolds gate 12.

Brutus

SPISESTED

Eiriks gate 12

Ujålete, eksperimentelt og kompromissløst. Denne baren og restauranten på Tøyen har retter som smaker annerledes enn det du forventer når du leser menyen. Det islandsk-norske konseptet har likheter med restauranten Pjoltergeist, som er en annen favoritt. Brutus blander stiler og har rimelige priser. Sist jeg var der, var jeg den eldste i lokalet og den eneste fra vestkanten, tror jeg. De serverer naturviner, det synes jeg er litt gøy.

Det Norske Teatret

KULTUR

Kristian IVs gate 8

Jeg går sjelden på konsert, men teater blir det mer av. Den siste tiden har jeg sett flere gode forestillinger på Det Norske Teatret. «Edda», med norrøne guder i rollene, basert på utdrag frå Jon Fosses gjendikting av Den eldre Edda. Og «Sju dagar i august» av Brit Bildøen, som handler om 22. juli. Det Norske Teatret er også et fint sted for konferanser og møter.

Tur fra Fagervann til Gåslungen

NATUR

Nordmarka

Dette er en veldig fin strekning i Marka, der du ikke møter så mange andre. Det er kupert, og du går gjennom flott skog og variert natur. Noen steder er det nydelig utsikt. Du kan for eksempel starte fra Skar Leir i Maridalen og gå derfra til Fagervann og videre til Gåslungen. Å gå tur i Marka er for meg den beste måten å blåse ut på etter en lang arbeidsuke. Og så vet jeg hvor steinsoppen er, men det får ingen andre vite!

Kongen Marina

BAR

Frognerstranda 4

En liten perle, uformelt og litt hemmelig. De har satt opp telt, og laget en liten strandbar med palmer. Jeg elsker å stikke ned dit og ta en cola når det er fint vær. De selger også diesel til båter og har åpent hele året.

Kunstnernes hus kino

KULTUR

Wergelandsveien 17

Samtidskunsten er blitt veldig filmbasert. Nå har Oslo fått en egen kino for å presentere kunstfilm, i auditoriet i Kunstnernes Hus. De viser også spillefilmer og dokumentarer. Et fremragende tilbud. Sist så jeg en film den norske kunstneren Bodil Furu hadde laget om kobbergruvene i Kongo, «Mangeurs de Cuivre».

Epilogue by Eva Emanuelsen

BUTIKK

Parkveien 25

Dette er min favorittbutikk i området Bogstadveien-Hegdehaugsveien. De bruker luksuriøse materialer, og lager klær med enkle snitt og veldig fin skreddersøm. Det er klassisk elegant med en tvist.