- Vi må se boligbygging ti år frem i tid

Torsdag kom oktobertallene som bekrefter en langvarig trend. Osloprisene gikk opp med 1,8 prosent. Dette er rekordhøyt for oktober, hvor prisene normalt synker noe. De siste 12 månedene har prisveksten i Oslo vært på svimlende 21,7 prosent.

For å få ned prisene må tilgang til ferdig regulerte tomter økes betraktelig, mener Ola Thorsnes. 75-åringen har jobbet for Selvaag med boligbygging siden 1960-tallet.

Han mener at både den offentlige saksbehandlingen og selve boligbyggingen den gang var mer effektiv og bedre.

– Først må kommunen må ta grep og se 5–10 år frem i tiden. Når kommunen virkelig får fart på reguleringen av tomter, vil prisene gå ned. Vi har opplevd renter på 16 prosent, sånn kan det bli igjen. Selv mens rentenivået er lavt og folk har tilgang på billige penger, burde man virkelig tenke seg om og få bygget rimeligere boliger, sier Thorsnes.

– Først når det blir kjøpers marked og ikke selgers, vil prisene bli drevet ned, sier han.

Selvaag hadde hånd om hele kjeden

Hans nå avdøde sjef, ingeniør Olav Selvaag, hadde hånd om hele verdikjeden i detalj – fra tomt til solgt hus.

– Det var utrolig effektivt. Han hadde hånd om beslutningene, greide å analysere hva som var optimalt, og bygget rimelige boliger som folk hadde råd til, sier han.

– På 60-tallet var det knapphet på materialer. I dag kaster vi nesten like mye som vi får inn på byggeplassen, når vi ser på volumet på avfall som kjøres bort.

For nå kjøper boligbyggerne mange tjenester eksternt, og er blitt mer byggherreorganisasjoner.

– Spørsmålet er om dette gir de laveste kostnadene i dagens situasjon, sier han.

Er det boligmangel i Oslo? Eller bør vi ikke bygge mer?

Fakta: Olav Selvaag (1912–2002) Sivilingeniør og bygningsentreprenør. Han forenklet byggemetodene og bygde et stort antall rasjonelle og rimelige boliger, særlig i Oslo. Selvaag bygde rekkehus og blokkbebyggelse, men også flere skoler og andre institusjoner.

Bygget mer effektivt for 50 år siden

– Vi bygget mer effektivt for 50 år siden enn vi gjør i dag, sier Thorsnes. Da bygget hver mann ca. to boliger i året. På Vestli bygget vi tre boliger pr. dag på en byggeplass. Det klarer vi neppe i dag, til tross for at vi har all verdens hjelpemidler for hånden, sier han.

Hva er grunnen til at byggebransjen ikke har klart å øke produktiviteten sånn som mange andre bransjer?

Årsaken er sammensatt, men komplisert saksbehandling i kommunen driver kostnadene opp, mener Thorsnes.

– Lovgivningen og byggereglene er blitt mer kompliserte, og det tas mer hensyn til naboprotester og innsigelser fra veimyndigheter, Riksantikvar og andre.

– Reguleringsprosessene tar år fra start til godkjenning, og planene står i fare for å bli utdatert. Det blir mye omattprosjektering, sier han, og vender tilbake til 60 tallet.

– Da laget man en enkel plan, med høyder og byggegrenser. Så ble mye løst under marsjen, sier han.

Store leiligheter og grøntarealer på 60-tallet

Da Olav Thorsnes begynte å jobbe for Olav Selvaag i 1966, var utbyggingen av Vestli det første store prosjektet han kastet seg over.

– Vi bygget rundt 4000 boliger, veier, barnehager, skoler, kirke og shoppingsenter. Alt som skulle til i et samfunn.

Det ble satt av plass til romslige grøntarealer rundt boligene. Og det var bare 18 cm offentlig vei pr. leilighet, fordi de fleste veiene gikk under boligene.

– Vi synes det var vellykket, sier Thorsnes.

På 60 og 70-tallet fikk leilighetene separat kjøkken med stor spiseplass, gjerne grovkjøkken og bestestue. Mange hadde to bad, et med badekar og et med dusj. Boligene skulle være orientert mot sol og ikke skygge for hverandre. Alle hadde minst en usjenert uteplass.

Mange nye boliger er både dyre og dårlige

Thorsnes mener boligene som ble bygget i denne perioden har kvaliteter som mange nybygg mangler.

– I de store byene bygges det tettere, byggene får dårligere beliggenhet i forhold til hverandre. Kjøkkenet er kommet inn i stua for å spare plass. Verandaene har glassrekkverk og man sitter på utstilling, sier han.

– Alt blir solgt, uansett hvor dyre boligene er, og hvor dårlig beliggenheten er. Kritikken mot å bygge dårlig uteblir, fordi folk ikke har valget, sier Thorsnes.

