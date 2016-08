Dette er første gang på 14 år at Den Norske Opera og Ballett selger unna plagg fra det massive kostymelageret, noe som ikke gikk upåaktet hen.

Tusenvis av mennesker dannet lørdag formiddag lange køer foran bygget i Bjørvika, i håp om å sikre seg noe unikt fra de mange klesstativene som var satt opp i foajeen.

– Dette er så morsomt! Jeg skulle egentlig bare kikke, men dette blir dyrt, sier Ingunn Gudmundsdottir (31) og holder opp tre kostymer.

– Har du noen spesiell plan for dem?

– Nei, men denne vil jo være bra å bruke på Oktoberfest, konstaterer hun.

Rolf Øhman

Turbaner og stridshjelmer

De blodige klærne til MacBeth. En svær pelskåpe med klør fra «Peer Gynt». Kimonoer, dresser, tutuer og kjoler i alle farger, størrelser og former. Bisarre kaninmasker, kasser med ballettsko samt en drage med plass til flere personer. Det er bare noen av de rundt 2000 gjenstandene som ble lagt ut for salg.

Prislappen varierte mellom noen få hundringser til flere tusen kroner for de mest forseggjorte og unike. Hvert plagg er håndlaget spesielt for personen som brukte det på scenen.

Rolf Øhman

– Vi har kjøpt en turban. Du vet aldri når man får bruk for en turban, slår Dennis Ejnebrand (27) fast, etter å ha stått i kø i 30 minutter for å komme inn.

– Kjæresten min har også handlet masse. Vi får se hvordan dette egentlig går når hun kommer til kassen, legger han til og ler.

Svenske Hassan fant seg en middelaldersk stridshjelm.

– Vi vet aldri hva fremtiden bringer, sier han.

Rolf Øhman

Rolf Øhman

Håper på millionsalg

Einar August Løve (23) og Ida Salthe Johannessen (23) var på jakt etter noe til halloween, og vurderte seg selv i speilet ikledd noen røde frakker.

– Jeg kan jo gå for Rødhette og ulven, for eksempel, sier hun.

Rolf Øhman

Millionmål

Gunnar Fon, gruppeleder for damesystuen, var strålende fornøyd.

– Dagen går som forventet veldig bra. Oppmøtet er stort og det tynnes ut i stativene, sier han til Aftenposten noen timer ut i salget.

– Jeg tror vi når målet, som er å selge for opp mot én million kroner.

I tillegg til kostymene som var lagt ut i Operaen lørdag, ble 27 av de flotteste plaggene lagt ut på en nettauksjon. De var i forkant prisvurdert fra 4000 til hele 15.000 kroner.

Rolf Øhman

Lever videre

Ifølge Fon er det 14 år siden sist de arrangerte et liknende salg. Motivasjonen for å gjøre det nå er todelt: økonomisk og praktisk.

– Vi er nødt til å rydde plass på lageret, slik at vi får plass til nye produksjoner. Selv om et par tusen blir lagt ut for salg nå, er det fortsatt 100.000 igjen, sier Fon.

Det var ikke bare privatpersoner som benyttet seg av den sjeldne muligheten. Flere amatørteatre og andre institusjoner sikret seg også kostymer til egne produksjoner.

– Det er veldig gøy at kostymene kan få nytt liv på andre scener, sier han.

Gikk du glipp av muligheten? Fortvil ikke.

– Vi kommer nok til å gjøre dette igjen ganske snart, sier Fon.