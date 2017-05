– Dette skal snakkes ihjel, sier politiet etter branner og steinkasting

Politiet setter inn alt de har for å stanse den livsfarlige utviklingen: Dialog, minoritetskontakter, helikopter, hunder, spanere og drøssevis med forebyggende, uniformert politi.

– Jeg frykter ikke svenske tilstander hvor politifolk løper når de blir angrepet. Her er det ungdommene som løper når vi kommer. Men først og fremst bruker vi dialog - dette problemet skal snakkes ihjel, sier politistasjonssjef for Stovner og Manglerud, Jon Roger Lund.

Masse uønskede hendelser

I helgen var det flere tilfeller av steinkasting og påsatte branner på Vestli i Groruddalen i Oslo.

Natt til lørdag kastet noen steiner mot en vekter ved Stovner T-banestasjon. Det ble også satt fyr på en søppelkasse. Da brannvesenet ankom, ble det også kastet steiner på dem.

Natt til søndag ble det kastet stein mot en vekter på Stovner senter. Tre ungdommer ble bortvist av politiet, men etterkom ikke pålegget. De ble senere innbrakt, og er kjent av politiet fra før. Senere på natten brant det i en søppelkasse på Vestli skole.

Natt til mandag satte noen fyr på noe brennbart på taket av en bil. Deretter ble det startet en brann ved Vestli barneskole. Også her ble det kastet stein mot en vekter. Gjerningspersonene løp fra stedet da politiet kom.

Vi er på Stovner og søker etter ungdommer som har kastet stein på vekter, brannvesenet og politiets kjøretøy. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 27, 2017

Eget etterforskningsteam

Politiinspektør John Roger Lund ved Stovner politistasjon mener det kun er snakk om et fåtall ungdommer som står bak ugjerningene. De er trolig gutter i alderen 17 til 19 år.

– Vi ser på dette som flere hendelser begått av ungdom, som kan ha kriminell bakgrunn. Vi jobber med å innhente opplysninger om de ulike hendelsene, og har satt et eget etterforskningsteam på saken, sier Lund.

Tre menn i tenårene ble innbrakt etter å ha ignorert en bortvisning fra politiet, i forbindelse med en av hendelsene.

De er ikke siktet eller pågrepet i saken, og politiet lot dem gå etter fire timer.

Om det er noen sammenheng mellom tilfellene, kan politiet foreløpig ikke si helt sikkert. Men det er klare likhetstrekk mellom hendelsene.

Lund kan foreløpig ikke si noe om motivet.

– Men la det være klokkeklart at politiet ser alvorlig på hendelsene. Vi mener det er et fåtall ungdommer involvert, og dette vil vi ta tak i.

Avviser «svenske tilstander»

– Frykter dere «svenske tilstander»?

– Det frykter vi overhodet ikke. Det er ingen som tyder på at politiet har måttet trekke seg fra oppdraget. Her har det vært noen ungdom som har kastet stein mot offentlige tjenestemenn på et åsted i forbindelse med en brann. Utover det, er vi ikke der at vi ikke går inn i områder på grunn av frykt for sikkerheten til mannskapene våre. Det er helt utenkelig, sier Lund.

Han vil ikke si at noen av personene i politiets søkelys er del av et gjengmiljø, men bekrefter at personene de nå ser på har «vært inne hos politiet for enkelte forhold».

– Hvilke planer har dere for i natt?

– Vi vil styrke beredskapen i de ulike bydelene. Vi er også ute og snakker med trossamfunn, utekontaktene i de ulike bydelene.

Politiet kunne ikke opplyse om etnisitet, eller motivet for handlingene.