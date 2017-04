«La Ulven leve» har de siste ukene stått på digre reklameplakater mange steder. Det handler ikke om sultne rovdyr med sau på menyen. Derimot handler om en urban villmark bestående av industribygg og motorveier.

Siden Gudrun Ulven flyttet på sykehjem rundt 1980 har det sannsynligvis ikke bodd noen på denne delen av Ulven. Nå skal Obos gjøre noe med det.

– Ja, vi skal begynne å selge leiligheter her i løpet av året, sier konserndirektør Daniel Siraj i Obos.

Veier, biler og Ulvensplitten

Området hvor Obos planlegger å bygge minst 2000 boliger, er begrenset av Økernsenteret, Alnabanen og Ulvensplitten. Det ligger langs noen av Oslos største veier.

Byforsker Erling Dokk Holm synes det er et prisverdig initiativ av Obos:

– Det er på høy tid at det skjer noe her. Dette er jo det siste store utbyggingsområdet sentralt i Oslo. Det ligger et stort boligpotensiale her.

– Det er ikke enkelt å gjøre Ulven til et attraktivt boligstrøk?

– Den store utfordringen er veien og trafikken. Men med mange boliger kan det bli mer tyngde bak kravet om å bli kvitt Ulvensplitten. Kanskje kan også andre store veier i området bli lagt i tunnel.

Her skal det bygges ut:

– Det hadde vært fint og blitt kvitt Ulvensplitten, men vi forholder oss til at den er her, sier prosjektleder Jon-Erik Lunøe i Ulven AS. Men han skal ikke bare bygge boliger på Ulven.

– Nei, vi skal bygge like mye næringsbygg, 200.000 kvadratmeter. Næringsbyggene skal ligge som en skjerm langs Ulvensplitten og delvis Ulvenveien.

Her skal det bygges ut:

Bolig for alle

De første leilighetene skal stå klare høsten 2019, men hvorfor skal folk flytte til Ulven?

– Fordi de det blir flott, det er smart å være tidlig ute og de får veldig gunstige priser, sier Siraj.

På Ulven skal det bygges leiligheter til en gjennomsnittspris på 63.000 kroner pr. kvadratmeter. Ifølge Obos er tilsvarende pris på nærliggende områder som Økern og Løren fra 80.000 og oppover.

– Vi skal bygge gode leiligheter for vanlige folk. Her skal en enslig lærer eller sykepleier ha råd til en ny toroms leilighet, et par med normal lønn og to barn skal få en fireroms til under fem millioner.

– Og da får de vindu på soverommet?

– Ja, vi firer ikke på kvaliteten. Det blir få arkitektoniske krummelurer, men det blir fint, solid og ordentlig både ute og inne, forsikrer Siraj.

Slik skal det bli:

Arcasa Arkitekter

Trinn 1: Gjøre navnet kjent

Han tror det blir fult mulig å lokke boligkjøpere til Ulven. Obos er i full gang med «å pynte bruden». Og da er vi tilbake til ulven med liten u og hale.

– Trinn én er å gjøre stedet og navnet kjent. I tillegg til ulven og kreative markedsfolk får vi hjelp av Statens vegvesen, det er Ulven-skilt mange steder. Folk vet hvor det er. Neste trinn er å få folk til å skjønne at det kan være et flott sted å bo. Det begynner vi med, og «innovatørene» har allerede skjønt det. Ulven blir mye lettere å selge enn Kværnerbyen, som ingen visste hvor var da vi begynte. Der har vi solgt snart 1800 leiligheter.

– Urbant og grønt

Prosjektleder Lunøe har også argumenter i tillegg til prisen: - Det blir både urbant, bilfritt og grønt. Det er sentralt, ved siden av Økernsenteret som vil ha veldig mange tilbud når det nye senteret åpner i 2022 og et stort badeland et par år etter, det er nært grøntområdene på Valel Hovin og det er ikke langt fra Marka.

– De første som tar sjansen og flytter til Ulven må bo på en byggeplass i 10- 15 år…

– Nei. Vi begynner i hjørnet nærmest Økern og bygger så fort at det blir et miljø fra første stund. 500 leiligheter skal forhåpentligvis stå ferdige i 2019, og like mange i løpet av ytterligere ett til to år. Vi gjør oss ferdig i ett område før vi begynner på det neste slik at ingen må bo lenge på en byggeplass. Hvor lang tid det hele tar, avhenger av salget, sier Lunøe.

Ekspertene får bestemme

Men hva er hemmeligheten bak de (relativt) lave prisene, hvis det ikke rett og slett er dårlig kvalitet?

– Den ene grunnen er at vi fikk en god tomtepris siden vi kjøpte et område regulert for næring. Men den andre grunnen er enda viktigere, sier Siraj.

I stedet for å gå til entreprenørene med fiks ferdige ideer, inviterte de fire grupperinger til en konkurranse om hvordan de vil utvikle og utbygge hele området best, mest effektivt og billigst.

– Målet var å bygge 15–20 prosent billigere enn normalt ved å gi dem fritt spillerom og samtidig kreve at entreprenører, arkitekter og rådgivere spiller på lag fra dag én. Vi har akkurat kåret vinneren. Det ble Team Veidekke. De skal bygge ut det første delfeltet på 350 boliger, med en mulighet for å bygge ut resten av Ulven basert på samme konsept, sier Siraj.

LPO arkitekter/OBOS

Eksperter: – Liv laga

– Ulven ligger sentralt og Obos er en stor og sterk operatør. Det er to helt sentrale faktorer som gjør at jeg har tro på prosjektet, sier partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret.

Han minner om hva som har skjedd på den andre siden av Ringveien:

– Løren var en militærleir som ikke var noe mer naturlig boområdet da utbyggingen begynte der enn det Ulven er i dag.

Dokk Holm er enig: – Det er et spennende og ambisiøst prosjekt Obos drar i gang når de starter med boligbygging på Ulven. Jeg tror potensialet er stort og at det er gode muligheter for at dette går godt. Det er ganske avgjørende at de fra start bygger et helt strøk, et bymessig miljø, og ikke begynner med en enslig blokk som blir stående alene i et anleggsområde, sier han.

Veien og trafikken er den store utfordringen på Ulven. Men Dokk Holm ser også en annen, litt mindre utfordring når alt blir gjort om til boliger: - Hvor skal vi i fremtiden kjøpe fliser?

PS: Rett over veien for utbyggingsområdet har Statnett en diger trafostasjon. Det er planer om å bygge en ny, kompakt stasjon som vil legge beslag på et vesentlig mindre område enn det som er tilfelle i dag. Ett av flere alternativer for Statnett er en stasjon under bakken. Ombyggingen av stasjonen planlegges ferdig rundt 2024.