– Det var den første nøkkelringen, sier Morten Øyen fornøyd. Han er hjelpemann og nøkkelansvarlig på en diger renovasjonsbil som siger langsomt noen meter ned Markveien. Bak rattet sitter sjåfør Stig Kverneng. Klokken er litt over 6 på morgenen.

Tidlig start på stor jobb

Det er tre timer siden vekkeklokken til Kverneng ringte på Kløfta. Det er en drøy time siden parhestene var på samlingsplassen på Alnabru hvor de digre, flunkende nye bilene står linet opp før de rykker ut for å rydde Oslo.

En nøkkelring er unnagjort. De to skal gjennom seks til før skiftet er over klokken 14.

Fakta: Dette er saken Oslo er delt inn i fire anbudsområder for renovasjon. Tideligere har to av de største operatørene i Norge, RenoNorden og Norsk Gjenvinning, delt på de fire anbudsområdene. 3. oktober tok Veireno over alle fire områdene etter at de vant en anbudsrunde i 2015. Budet fra Veireno var på 420 millioner kroner, det var 129 millioner kroner lavere enn RenoNorden og 81 millioner kroner lavere enn budet fra Norsk Gjenvinning. Kommunen har fått over 3000 klager på manglende søppeltømming etter at Veireno tok over.

– Akkurat hvor mange nøkler vi har vet jeg ikke, men vi skal tømme 536 kasser før klokken 14, sier Øyen.

– Det er viktig å holde orden på nøklene?

– Ja, gjør vi ikke det, så sliter vi. Da må vi komme tilbake når folk har stått opp og håpe at noen er hjemme og kan slippe oss inn.

Drukner i søppel

På Haugerud står en fortvilet vaktmester Robert Schaug i et berg av søppel.

Solfjellet borettslag har 648 leiligheter fordelt på 9 blokker. Forrige søppeltømming var 31. september. Søppelbilene som skulle komme 6. oktober, dukket aldri opp.

Nå stabler Schaug og kollegene søppel i hauger i søppelrommene slik at det ikke skal hope seg opp og tette igjen søppelsjaktene.

Bjørge, Stein

– Det stinker i gangene og inne i folks leiligheter. Snart er det ingen steder å gjøre av søppelet, sier Schaug.

Borettslaget har vært på telefonen og sendt e-post til renovasjonsetaten hver dag den siste uken, men har ikke fått noe klart svar på når de kan regne med at det løser seg.

– Vi har kontaktet bydelsoverlegen også, men de kunne heller ikke hjelpe oss, sier Schaug.

Bevarer humøret

Morten Øyen og Stig Kverneng hos Veireno har fått bøtter med pepper de siste dagene, selv om de bare jobber på «gulvet». Men det har ikke gått ut over humøret. De to er vennligheten selv da Aftenposten dukker opp.

– Jeg skjønner at folk blir sure når avfallet ikke blir borte sånn som de er vant til. Men på vår rute er alt på stell, sier Kverneng.

– Det er bare å stå på, jeg er sikker på at dette ordner seg ganske raskt, sier Øyen.

Klagene har haglet etter at en ny operatør overtok avfallshentingen i Oslo

Rolf Øhman

- Burde fulgt opp bedre

Mens søppelet hoper seg opp, diskuterer politikerne hvem som har ansvaret.

Bjørnar Moxnes (Rødt) er ikke i tvil:

– Jeg synes absolutt at Høyre-politiker Eirik Lae Solberg bør gå stillere i dørene når han er ute og kritiserer. Problemene skyldes avtalen byrådet han satt i inngikk med Veireno like før det gikk av i 2015. Det gjorde det til tross for at en De Facto-undersøkelse fra i fjor viser at avfallshåndtering er dyrere i kommuner som har det konkurranseutsatt enn i de som har kommunal drift.

Bjørge, Stein

Eirik Lae Solberg (H) ser det helt annerledes:

– For det første er det ganske allment akseptert at akkurat avfallshåndtering er et felt som er spesielt godt egnet for privatisering og konkurranseutsetting. Vi har holdt på med det i Oslo siden 1992, da ledet Rune Gerhardsen et AP-/SV-byråd, sier Solberg.

– For det andre er det ikke noe ved kontrakten som ble inngått i fjor som er årsaken til den situasjonen som har oppstått. Vi må forvente en periode med overgangsproblemer når en ny leverandør skal ta over ansvaret for avfallsinnhentingen i en så stor by som Oslo. Men det nye byrådet har ikke vært offensivt nok og lagt tilstrekkelig til rette for at den nye leverandøren raskt kunne overta ansvaret uten for store problemer. Byrådet har så langt bare henvist til etaten, og det er ikke godt nok, mener Solberg.

Byrådet beklager

Miljø- og samferdselsbyrå Lan Marie Berg er politisk ansvarlig for Renovasjonsetaten, som har ansvaret for innsamling av husholdningsavfall i Oslo. Hun beklager situasjonen som er oppstått.

– I en overgangsfase med ny leverandør, opplever mange nå at avfallet ikke blir hentet som vanlig. Sånn skal vi ikke ha det, og det beklager jeg på vegne av kommunen, sier hun til Aftenposten.

– Vi har tett kontakt med Renovasjonsetaten som jobber på spreng for å sørge for at avfallet blir hentet som normalt.

Berg vil ikke gi det forrige byrådet skylden for problemene.

– Det vil alltid oppstå forsinkelser i forbindelse med bytte av tjenesteleverandør i en innkjøringsfase, det er ikke knyttet til innholdet i kontrakten.

Rolf Øhman

– Så kommunen for mye på pris og valgte feil operatør?

– Hovedgrunnen til at de totale kostnadene har gått ned, er at leverandøren har etablert skiftordning. Dermed kreves færre biler til å foreta innsamlingen, og rutene for innhenting av avfall optimaliseres i enda større grad enn før. Denne gangen måtte leverandørene dessuten tilfredsstille strenge miljøkrav for å kunne delta i konkurransen. For å sikre mer åpenhet tillates det heller ikke bruk av underleverandører. At pris ble ensidig vektet her, kjenner jeg meg altså ikke igjen i.

– Ser dere i ettertid at noe kunne vært bedre?

– Vi er nå inne i den åttende arbeidsdagen for den nye renovatøren. Innsamlingen går bedre og bedre dag for dag. 7. oktober fikk vi inn ca. 360 tonn. I går, 11. oktober, fikk vi inn ca. 510 tonn. Det er en formidabel økning på få dager. Men selvfølgelig ser vi at det er forbedringspotensial, og vi vil selvsagt evaluere oppstartsfasen, for å sikre at det gjøres enda bedre neste gang. Fra tidligere kontraktsoverganger er erfaringen at det tar 4–6 uker før situasjonen normaliserer seg. Både Renovasjonsetaten og Veireno har satt inn ekstra bemanning og reservebiler.

Brutal rute på Løkka

Ute i den nye, miljøvennlige renovasjonsbilen er Øyen og Kverneng i gang med en av de tøffeste rutene i hele avfalls-Oslo: Grünerløkka.

– Ruten er brutal. Den er kronglete og det er veldig mange steder vi må ha nøkkel for å komme inn, sier Kverneng.

De rydder opp på et område avgrenset av Sannergata, Akerselva, Korsgata og Toftes gate – med en mengde låste bakgårder og en haug kriker og kroker.

– Rutene er lagt litt om, men store deler av denne ruten har jeg kjørt i 14 år, så jeg vet hvor jeg kan stå uten å være i veien for trikken, sier Kverneng.

Rolf Øhman

De to brukte et par dager på å definere den mest effektive ruten og å sortere alle nøklene. Dagens startpunkt illustrerer hvor ulogisk og vrient det kan være: Thorvald Meyers gate 18 ligger ved siden av Toftes gate 25. Begge har inngang fra Sannergata …

Andre ruter kan ha andre utfordringer: – Villastrøkene kan være et helvete i eplesesongen. Hageeier med for mye epler fyller kassene med grønne poser og det blir fryktelig tungt, sukker de to.

- Her er alt på stell

Radarparet Øyen/Kverneng holder på i ett av områdene der ting har fungert bra de siste ukene.

– Vi kjører denne ruten tre ganger i uken, så dette er femte gang vi kjører den. Her er alt på stell, sier Kverneng.

Kommunen vil gi den nye operatøren tid til å få avfallshentingen til å gli.

– Lønner seg å jobbe for et firma som har vunnet en slik anbudsrunde?

– Noen vil si det er godt betalt, mange at det er dårlig. Da jeg begynte her, så gikk jeg opp 25 prosent i lønn. Jeg har en bruttolønn på rundt 30.000, sier Øyen.

Kverneng hopper inn i bilen igjen.

– Egentlig har jeg ikke sans for Mercedes, men denne liker jeg. Den er svær, men den er sterk og smidig og lett å komme til med …

NB. Fra renovasjonsetaten får Aftenposten onsdag ettermiddag opplyst at søppelrommene i Solfjellet borettslag blir tømt torsdag.