Kraftig brann på skole i Oslo - gymsal totalskadet

– Vi har ingen indikasjoner på at noen befinner seg i bygningen eller tilstøtende bygg, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til Aftenposten. Ingen personer er meldt skadet.

Skolen er en barneskole som ligger mellom Holmlia og Prinsdal sør i Oslo kommune og har 372 elever.

Bilder fra stedet viser store åpne flammer og kraftig røykutvikling. Røyken fra brannen er synlig fra Oslo sentrum.

Ved 15-tiden var det fremdeles full overtenning i gymsalen, og fremdeles spredningsfare til tilstøtende bygninger, opplyser politiet til Aftenposten. Det skal imidlertid være vindstille på stedet.

Brann- og redningsetaten opplyser ved i 15.30-tiden at de har ti brannbiler og to kommadobiler på stedet. I tillegg får de bistand fra brannvesenet i Follo. Totalt er det 13 brannbiler og 31 brannmannskaper på stedet. De forsøker nå å stanse brannen ved en seksjoneringsvegg.

– Full overtenning

Rune Åsgård, som bor like ved skolen, forteller at taket på gymsalen raste sammen da Aftenposten snakker med ham like før klokken 15.

– Det er full overtenning i gymsalbygget, sier han til Aftenposten.

Gymsalen ligger ifølge Åsgård rett ved siden av kontorbygningen på skolen.

Åsgård ble varslet av et av sine barn, som så røyk fra bygningen.

– Da begynte det å lukte, og man merket røyken på hele Toppåsen. Alle nødetatene er på stedet, sier Åsgård.

