Den 1. juli 1890 ankom den naturglade keiser Wilhelm II Kristiania i følge med 25 krigsskip og 1000 medbrakte matrosene. Det gjorde et umåtelig sterkt inntrykk som fortsatt lever her i byen; i alle fall tyder en uvanlig stor respons på artikkelen på at keiserbesøket ikke er glemt.

Derfor tar vi med et lite knippe tilbakemeldinger fra lesere, der enkelte kan gjøre en søndagstur rundt Holmenkollen til en oppdagelsesferd.

Torgrim Rolfsen, Drøbak:

«I dag stenger alle butikker kl. 12.00 da den tyske keiser ankommer hit i ettermiddag». Dette skrev min oldefar 1. juli i 1890 til sin nye tyske forbindelse. Et viktig moment ved besøket var at keiser Wilhelm II skulle være med på å åpne den nye veien som veisjef Hans H. Krag hadde anlagt fra Holmenkollen til Frognerseteren. Veien fikk navnet «Keiser Wilhelms vei», men fikk raskt tilnavnet «Keiser’n».

Arne Sunde, Nordstrand:

Veiåpningen til Frognerseteren skjedde 2. juli 1890. Veien fikk da navn etter ham, men ble jo rimelig nok omnavnet i 1946. Monogrammene til keiseren og Oscar II står hugget inn nordvendt på en bergknaus, rett ved veien på høyre side når man kommer nedover, et stykke nedenfor der veien svinger inn mot Frognerseteren, mens veien opp mot Øvresetertjern går rett frem.

Eirik A. Kildal, Voksen:

Keiser Wilhelms vei heter nå Holmenkollveien og er merket med et tydelig monogram i fjellsiden 200 m på høyre side nedenfor Frognerseteren restaurant. Der står det det «Oscr. II og W II 1890».

Osloguide Svein Hauge, Montebello:

Keiseren og Kong Oscar var til stede da veien forbi Holmenkollen og opp mot Frognerseteren ble offisielt åpnet under statsbesøket. En stor bauta med signaturer og våpenskjold av begge monarkene ble reist og står ennå på samme plassen like ved første innkjørsel til Holmenkollbakken forbi Holmenkollen restaurant.

Leif Gjerland

Beboer i den tidligere «Keiser Wilhelms vei»:

Da keiser Wilhelm II åpnet Keiser Wilhelms vei, var Frognerseteren ikke helt ferdigbygget. Derfor var det spent opp et stort telt utenfor, hvor det var lunsj. Da han så Frognerseteren uttrykte han: «So etwas will ich auch haben», og arkitekten Holm Hansen Munthe fikk forespørsel om han kunne sette opp noe tilsvarende Frognerseteren i Potsdam.

Det ble gjort; en kopi av den nå nedbrente restauranten på St. Hanshaugen (også den tegnet av arkitekt Munthe) ble bygget som matrosstasjon i dragestil ved Jungfernsee i 1892, og fikk navnet «Kongsnæs». Ved siden av ble det bygget tre tjenesteboliger, helt identiske med boligene nedenfor Holmenkollen Park Hotel. De står fortsatt, mens Kongsnæs brant ned til grunnen etter å ha blitt skutt i brann av sovjeterne i 1945. For rundt 20 år siden fikk man imidlertid laget en kopi av portalen, og i mars i år ble den gjenoppbyggede Kongsnæs staselig innviet med norsk akevitt og toner av Grieg.

