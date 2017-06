Oslo kommune frifunnet: Eiendomsskatten er lovlig

Huseiernes Landsforbund (HL) fremmet et gruppesøksmål mot Oslo kommune på vegne av over 3500 boligeiere - tingretten kom til at bare skatteytere som allerede hadde klaget på eiendomsskatten i 2016 kunne delta i gruppesøksmålet - og hevdet at loven er ulovlig.

Dette ble avvist av tingretten tirsdag. Retten ga kommunen fullt medhold, og idømte HL saksomkostninger på 471 263 kroner.

– Vi hadde flere punkter, men det viktigste for oss var grunnbeløpets størrelse. Når huseiere kan trekke fra fire millioner, mener vi at det blir så få som bidrar til fellesskapet at vi mener skatten er ulovlig, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i HL.

– Hva gjør dere nå?

– Vi mener fortsatt skatten er urimelig. Å eie sitt eget hjem er et grunnleggende velferdsgode. Det var viktig å få vurdert om innføringen av eiendomsskatten var lovlig, nå vil vi fortsette vårt arbeid mot eiendomsskatt på bolig gjennom andre kanaler enn rettsvesenet, sier Meyer.

Glad byråd

I en pressemelding skriver finansbyråd Robert Steen: «Vi er glade for tingrettens avgjørelse i rettssaken om eiendomsskatt. Oslo kommune innførte en moderat eiendomsskatt med bunnfradrag på 4 millioner i 2016. Et høyt bunnfradrag kommer alle boligeiere i kommunen til gode, enten ved at eiendomsskatten blir lavere for den enkelte, eller at den ikke slår inn i det hele tatt»

Steen er også tilfreds med at tingretten her er enig med kommunen i at politiske spørsmål bør avgjøres i folkevalgte organer, ikke i domstolen.